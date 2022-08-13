日本驚現大便商品專門店　老闆因一事愛上：係便便令世界更美好！

大家鍾意大便嗎？相信大家小時候都曾經用屎尿開玩笑，最近有日本節目就分享到，一位老闆因爲太喜歡大便，竟然因此成立一間公司，專門賣便便產品！



大便周邊實體店UNCO.SHOP（《月曜から夜ふかし》截圖）

節目《月曜から夜ふかし》日前在節目中到位於橫濱市瀨谷區的うんこ株式会社（便便株式會社）訪問57歲社長野畑昭彥。「係人細個都鍾意便便㗎啦！」他表示自己即使長大後也沒有從便便畢業，於是在9年前就成立了便便株式會社。公司的口號是「Poop for Peace」,誓要用便便帶來歡樂，讓這個世界變得更美好！

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去年7月野畑社長更開了首間大便周邊實體店UNCO.SHOP。商店裏面所有商品都與大便有關，包括原創商品在内竟然多達400種！每日有不少客人到訪店舖，除了陪同子女的家庭以外，亦有不少像社長一樣童心未泯的便便粉絲。

節目組就訪問來店的56歲常客，她表示自己經常會與丈夫一起光臨購買便便周邊。這天她就代不能親身來臨的丈夫買了一個便便鎖匙扣，據説他打算掛在公事包上……

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除了實體店以外，UNCO.SHOP亦有網上商店，裏面不單有大量大便造型產品，亦有印上便便圖案的衣服、文具、毛巾、模型車和首飾等。當中社長更介紹到他們拜托日本名錶品牌CITIZEN製造了一款「愛之便便手錶premium」，限量200隻，而且還是防水的戴著去游水也沒有問題！

不過社長最推薦的卻不是這些，而是便便造型的舒壓玩具。只要按壓這一坨大便，它就會從口中吐出屎色的「鬼口水」。之後利用大便的吸力，還可以將屎色「鬼口水」再吸起。按老闆的説辭，「這款商品最適合享受將大便『褪出褪入』的人」！

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