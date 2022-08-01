MIRROR演唱會｜「小薯茄」行動集氣！多團體表演延期力撐舞蹈員

本地天團MIRROR於上星期紅館開SHOW，但連日來卻不斷衍生出「小插曲」，直至28日晚的一場更發生了香港罕見的大型舞台意外。事件除了令眾多市民錯愕不安之外，更令業內多個表演團隊著力關注。而為了向心情受影響的前線舞蹈藝員打氣，當中有不少都宣布暫援演出及延期公開發售門票。其中，網上頻道「小薯茄」的6周年派對同樣將公開門票延期發售，並呼籲大家繼續為舞蹈員打氣、關心周邊親友情緒。



「小薯茄」成立6周年，原定8月1 日發售表演門票。

網上頻道「小薯茄」成立6周年，將於9月10至11日於旺角麥花臣場館舉行3場《小薯茄6周年 - IT'S PARTY TIME!》。演出門票原定今天（8月1日）公開發售，惟小薯茄昨日在官方Facebook發文，表示公開售票日期將延至8月8日早上10時。帖文表示︰「請大家繼續為dancer們打氣，亦都要關心身邊嘅人同自己嘅情緒，願一切平安。」

小薯茄昨日在官方Facebook發文，表示公開售票日期將延至8月8日早上10時。

其實不單只「小薯茄」，在MIRROR演唱會意外一事上，為了優先顧及大眾心情，以及為受傷的舞蹈員集氣，有不少前線藝人都願意將工作煞停。其中歌手Tyson Yoshi即將於8月在「九展」STAR HALL舉行4場演唱會，並以實名制方式賣飛，日前（29日），大會MakerVille演藝活動平台MakeALive透過網上直播宣布延期售票。

歌手Tyson Yoshi透過網上直播宣布延期售票。

ViuTV原定於（29日）舉行的MakerVille原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡拜神儀式亦宣布取消。據悉，該劇由歐鎮灝（George@P1X3L）、邱彥筒（Marf@Collar）、張毓軒、葉振弘（Marco@P1X3L）、張迪文等主演，是George及Marf首次擔任劇集主角。

MakerVille原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡拜神儀式亦宣布取消。

除此之外，由韓星宋康昊、李炳憲、全度妍、金南佶與任時元等主演韓片《緊急迫降》首映禮傳媒招待也因為MIRROR演唱會意外一事而取消。

《緊急迫降》首映禮傳媒招待亦因意外事件而取消。

今次MIRROR演唱會意外亦成為國際新聞，除了美國、英國傳媒外，連巴西、瑞典等傳媒都有報道。而在香港的各大討論區內，就算擁有不同立場都紛紛留言要為受傷舞蹈員集氣，並呼籲刪除事發片段及停止傳發恐怖畫面。