大學生返工不滿要做埋茶水姐姐　上司一言驚醒：斟茶遞水極有用

中小企打工仔較易遇到要做職責範圍外事情的狀況，一名網民見證同事日日為老闆斟茶遞水，有次更因同事放假而要代替對方。不情願的樓主被上司一言驚醒，其實茶水姐姐責任十分重大。



《無法成為野獸的我們》劇照

一名網民在FB「奴工處」投稿，指隔籬位同事平時返工除了一般文書工作，還有個特別職責，就是幫老闆斟水。有次該同事要放半日AL，將斟水責任交給樓主：「佢叫我（代佢）斟水，仲教我半杯唔好斟定咁樣。我至少都係大學生，點解要做茶水阿姐？」

不甘變為茶水阿姐的樓主，有次跟上司訴苦時被對方點醒，其實幫老闆斟水絕對很有用：「你幫老闆斟水阻止佢入嚟，茶水間用嚟講是非呀嘛！」令樓主發現自己原來「責任咁重大」。

樓主起初不甘兼任茶水姐姐 / 《無法成為野獸的我們》劇照

網民笑言：「茶水同清潔姐姐彷似《天龍八部》嘅掃地僧，實力深不可測，後生仔真係唔識死」、「喺ibank做抹枱嗰個，淨係收風都夠食」、「茶水阿姐一放工就放工，唔使OT勁好」。其實在職場打滾，除了工作能力之外還有不少生存技巧！

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