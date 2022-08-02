開心無敵獎門人丨錢嘉樂為曾志偉回歸做獎老　5個經歷獲讚不忘本

【開心無敵獎門人】獎門人是90後集體回憶之一，今次《開心無敵獎門人》獎老主持之中，錢嘉樂及阮兆祥都回歸坐鎮。網民指以錢嘉樂今時今日地位，大可不用回TVB做小丑，今次行動證明他是個飲水思源的人。



TVB獎門人系列踏入25周年，新一輯《開心無敵獎門人》首播由曾志偉復出，率領一班新舊獎老主持。雖然第一集玩的都是以前的經典遊戲，如爆波波、辣辣壽司、大電視等，但網民都大彈節目炒冷飯，不夠新意。

不過錢嘉樂及阮兆祥仍繼續幫手做獎老，令觀眾感到十分驚喜，連登更有人認為以錢嘉樂在不同領域的地位，其實大可不用回TVB做小丑。他成立的錢家班，據指包攬行內絕大部份動作場面，亦曾獲金像獎提名14次，其中12次是最佳動作指導，幾乎隔年入圍，備受肯定。過往5個經歷令他不忘本，亦很感恩身邊的貴人。

【1】錢小豪引薦學做武師

錢嘉樂中一輟學後本身打兩年散工，因為哥哥錢小豪加入了邵氏武術訓練班，成功推薦他一同上課，繼而成為龍虎武師。

【2】洪金寶發掘加入洪家班

初入行做武術指導時只是日薪散工，1983年獲洪金寶發掘，成為當年洪家班最年輕的武師，洪金寶更推薦他演出電影《殭屍叔叔》，轉當演員。

【3】曾志偉扶持進軍電視圈

90年代錢嘉樂電影圈幕前事業遇上樽頸位，幸好獲曾志偉邀請，代替陳小春擔任《超級無敵獎門人》「獎老」，令他搞笑的一面廣為人知，成功進軍做綜藝及拍電視劇。

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【4】黃百鳴、爾冬陞支持做導演

1997年，一直想做導演的錢嘉樂獲黃百鳴、爾冬陞等製作人支持，在電影《最佳拍檔之醉街拍檔》初次執導筒。

【5】金像獎多次提名

錢家樂多年來曾獲金像獎提名14次，雖然他未曾在金像獎奪獎，不過曾憑《車手》獲金馬獎「最佳動作設計」。他亦成立錢家班，找來一班愛揸車飄移的青年，幫手負責影視作品的飛車特技。

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《開心無敵獎門人》回歸，作為香港90後的集體回憶，有不少網民都表示非常期待新一代「獎老」和嘉賓會擦出甚麽火花。在新一季開播前不如一起回顧當中15個經典遊戲吧！不知以下哪個遊戲是令你最難忘的呢？

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