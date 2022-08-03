大學老鬼溫提新生別得罪6類人　飯堂姐姐、宿舍保安掌握生殺大權

DSE放榜後，應屆考生新一年開學便會變成大學生，校園生活可以更加自由。不過自由自在的同時，都不代表可以任意妄為，不小心得罪以下這6類人，你的生活一定會出現問題...



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DSE成績公佈後，應屆考生們都不自覺地期待大學生活，除了「大學5件事」之外，校園內的待人接物都好重要，一不小心隨時影響往後4年U-life。FB「CUHK Secrets」有同學分享了數種校內絕不能得罪的人士，一起看看吧！

👇點撃圖片看大學不可得罪的6種人👇

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【1】教授

連教授都得罪一定必死無疑，特別是killer，輕則上堂被針對，重則派grade極嚴，可以疊埋心水retake啦。

【2】Canteen姐姐及師傅

食飯時對canteen姐姐同師傅nice啲，兩餸飯賣到尾聲隨時請你食多個餸，燒味肥叉同雞髀永遠有你份。

【3】行政人員

自己嗰科、住宿舍、申請文件等等好多事都要佢哋幫忙，太串嘴小心俾人玩返轉頭。

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【4】宿舍保安

如果你有宿，絕對要好好對保安，出入冇咁尷尬之外，好多事仲可以拜託佢哋隻眼開隻眼閉，俾佢哋點相，大學生活會變到好痛苦。

【5】校內醫生 / 牙醫

同樣是校內有駐校醫護的同學適用，想平平哋看醫生攞少少藥，甚至只為一張病假紙而來，留下壞印象小心被刁難。

【6】校巴司機

中大同學仔專屬，9月開學夏日熱辣辣，加上freshmen初來報到未熟路，千祈千祈唔好得罪校巴司機，否則被飛站要行上山後果自負。

即使得罪對方未必有後果，但為免講者無心、聽者有意，大家對身邊的人都要有禮貌呀！

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