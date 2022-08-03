佩洛西訪台入住君悅曾是刑場？被選亞洲最猛鬼酒店麥明詩都出事

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪問台灣，她一下機便由專車直接送往留宿的台北君悅酒店。不過該酒店曾入選旅遊知名網站全球十大猛鬼酒店，多年來更有不少都市傳說。



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今次佩洛西選住台北君悅酒店，據了解美國外交系統在該酒店已經舉辦過多次活動，在維安方面都有相當經驗，加上位於台北市中心，交通相對較方便。有報導亦指君悅距離台北市政府機關較近，而佩洛西在台灣停留時間點，如果要拜會政治人物也較節省時間。

不過位於台北信義區的君悅酒店（Grand Hyatt Taipei）出名多都市傳說，曾登上Hotels.com「全球十大最猛鬼酒店」排行榜，更是亞洲唯一上榜的酒店。據指原址在日佔時期是刑場，所以被處決的囚犯及俘虜化成怨靈，在附近一直徘徊。

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牆上兩道大型符咒，有指是用來鎮住厲鬼 / 網上圖片

大堂的牆上有兩道大型符咒，有指是酒店特意請法師作法，用來鎮住厲鬼；天花板上亦有巨型銅鈴，趨吉避凶。麥明詩2019年到台灣旅行慶祝28歲生日時，被網友發現入住了君悅酒店，她在社交平台曾發文表示：「預訂酒店後先發現好出名（猛鬼），但已經過咗一個星期，所以冇取消繼續住，不過夜晚熄咗master之後有盞燈眨眨下。」

麥明詩在台灣慶祝28歲生日，亦入住了君悅酒店 ( 麥明詩ig)

酒店就有關都市傳說曾回應指，沒聽聞過酒店鬧鬼，也不清楚Hotels.com的評選準則。

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