蠟筆小新｜野原廣志32年供樓未完？鐵粉「翻舊帳」力證

日本長青人氣漫畫《蠟筆小新》早在1990年開始連載，至今已經32年。其中爸爸野原廣志的角色既是一家之主，亦是家庭的唯一經濟支柱，單靠他一份人工除了需要撫養野原新之助（小新）和妹妹野原向日葵（小葵）之外，還需要供付32年的樓宇按揭貸款，加上太太美冴不太擅長理財，經常有意外破財，故事笑料百出！



（《蠟筆小新》動畫截圖）

然而，一班非常有心的《蠟筆小新》粉絲就憑著32年來的故事時間軸推算出野原廣志會在今年（2022年）8月還清32年的按揭貸款，特此更在相關的粉絲專頁造圖慶祝，令一眾粉絲、網民都相繼留言祝賀，情況窩心得來亦相當搞笑！

（《蠟筆小新》動畫截圖）

（《蠟筆小新》動畫截圖）

根據《日本集合》以現實演算，野原廣志所買的獨立屋位於琦玉縣關東春日部市，以面積計算樓價大概是2500至4000萬日圓（約120萬至240萬港元），視地段而定，如落在香港同一價格相 信「火柴屋」都買不到！

日前（7月31日），Facebook專頁《威秀影城粉絲團》就為《蠟筆小新》最新電影版《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》造宣傳，而同時都為野原家還清按揭而特意貼文：「廣志熬了32年辛苦啦，1990年8月開始連載的時候，野原廣志告訴小新，家裡還有32年的房貸，算算今年8月野原家就還清房貸囉」。

（Facebook專頁《威秀影城粉絲團》圖片）

貼文一出，網友都紛紛留言「恭喜日本最好爸爸」、「野原家終於還清房貸了」、「人家房貸都繳完了，我們都還沒買房」、「房貸還清了，但小新還是5歲」、「32年過去了，小新還在讀幼稚園」。

不過另一方面，則有資深漫畫迷作出質疑，指《蠟筆小新》於2006年的第638話中，野原家曾因為小新玩火導致火災，令房子需要重建，所以嚴格來說還沒還完，應該要到2038年才能付清按揭：「他房子毀了不少次阿，可能又增加不少年了」、「記得有一集小新把房子炸掉了，所以房貸又重新計算了，根本還沒還完」、「放心，明年還是得繼續還，因為中間還有發生火災把房子燒掉了」。

（Facebook專頁《威秀影城粉絲團》截圖）

同場加映：蠟筆小新｜野原廣志供32年樓終還清房貸！4大動漫家庭樓價大比拼

《蠟筆小新》是由日本漫畫家臼井儀人所著，主要著墨於5歲野原新之助的日常生活。連載至今已超過32年，陪伴不少人一起長大，而其中爸爸野原廣志還有32年的房貸，終於可以在今（2022）年還清，引發許多網友的討論。

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