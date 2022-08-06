農曆7月丨鬼王潘紹聰揭夜晚X點後最多靈體出沒　易撞鬼點保護自己

踏入農曆7月鬼門關大開，對於容易接觸到靈體的人而言絕對不好受，《開罐Opener》請來「鬼王」潘紹聰（Edmond）分享，由出夜街及衣著兩方面避免觸犯禁忌，減低遇上靈體的機會。



被問到在農曆7月期間有甚麼不能做的事？Edmond坦言自己百無禁忌：「（農曆）7月14仲會做下功德！」Edmond也向《開罐Opener》讀者分享禁忌，他指尤其是容易感覺到靈體、身體較差、較多小毛病的人士，就要更加留意了！

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靈異事件信則有不信則無，但無論你是否相信世上有鬼，正所謂平生不作虧心事，半夜敲門也不驚啦！

（以上純屬嘉賓意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。）

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