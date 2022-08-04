MIRROR演唱會丨姜濤IG破解散傳聞　5件大個仔事跡見證姜B變姜Man

【MIRROR/MIRROR演唱會/解散】MIRROR演唱會發生嚴重意外，3名舞者受傷，其中Anson Lo好友阿Mo（李啟言）仍在深切治療部留醫。事件後鏡仔有傳會因此解散，姜濤即發文粉碎謠言，不少網民大讚他已大個仔變「姜Man」，不再是「姜B」。



MIRROR自演唱會意外後一直未有公開現身，只由隊長Lokman於IG留言指「我哋會互相照顧，大家唔駛擔心我哋，呢一刻希望大家集氣，祝願阿Mo、阿峯、Zisac早日康復」並獲其他成員轉發，直至昨日（8月3日）鏡仔被召回公司開會，引來傳媒守候，晚上9時多成員們步出公司離去。

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之後姜濤於IG上載全黑story表示：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」為MIRROR解散傳聞辟謠，而且向粉絲和公眾派定心丸。其實不知不覺間，傻更更的姜濤已由初出道要人擔心照顧的「姜B」變成「姜Man」！

👇點撃圖片看姜濤如何由「姜B」變成「姜Man」👇

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相信一班Fans連日來都很擔心MIRROR成員的情況以及他們的去向，希望姜濤IG Story可以令大家心安！

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眼睛是靈魂之窗，可以看出性格與人際關係，擁有一對桃花眼的話更是人緣、愛情和事業運都相當強。姜濤和「荃灣鮮肉AK」阿威的雙眼同樣電力十足，令一班Fans神魂顛倒，到底好的眼睛面相又有甚麼條件呢？

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