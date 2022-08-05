日本最可愛中學女生選舉2022　入圍名單出爐震驚網民：真係鬼節

日本一年一度的「Miss Fresh JC」選舉又來了！今年的參賽佳麗各有風格，除了清純可愛風以外，也有混血、Gyaru風的初中生。不過整體質素亦極度參差，令網民大跌眼鏡......7位入圍佳麗又是甚麽料子呢？一起看看吧！



2021年FRESH JC 冠軍くれあ（モデルプレス）

日媒《Modelpress》每年都會舉辦男女初高中生的選美比賽，當中只限初中一年級新生參選的「Miss Fresh JC」部門最近宣佈了決賽名單，7位佳麗風格迥異引起一班網民熱烈討論。不過在欣賞入圍佳麗之前，大家先來觀賞一下落選的佳麗們吧！

👇👇👇即睇2022年「Miss Fresh JC」落選佳麗👇👇👇

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而7位入選決賽佳麗是由網上投票因應閲覽人數、Twitter投票數和Instagram審查等選出。勝出成爲冠軍就可以進入主賽「JCミスコン2022」，有機會獲得全日本最美初中生的稱號！

👇👇👇2022年「Miss Fresh JC」入圍決賽佳麗👇👇👇

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日本網民的心水冠軍似乎是Profile閲覽數第一位的短髮美少女すみれ（Sumire），表示「根本得一個選擇！」。不知大家認爲哪一個佳麗最有可能成爲冠軍，或者有哪一個落選者吸引到你的目光呢？不妨留言分享一下吧！

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