政府工｜急聘旅遊業人員入職　社區隔離設施内務管理助理月薪31K!

【政府工/公務員/N仔約/保安局】最近疫情確診人數長期處於4000人以上高位，政府急聘旅遊及體育界從業員任職內務管理助理，協助社區隔離設施運作。只需要有中五程度或同等學歷就可以申請，月薪高達3.1萬，不過政府今日（８日）才在公務員事務局的網頁公開招聘，但申請的截止日期是8月10日，大家有興趣要盡快申請喇！



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社區隔離設施內務管理助理月薪$31,000，合約期暫定為2個月（2022年8月至10月）其後可按月續期，主要於特建的社區隔離設施及酒店執行內務管理和行政，並主管指派的其他職務。亦須在前檯操作電腦系統，辦理檢疫人士的入住及離開事宜執行相關職務、與相關單位溝通和協調，並處理檢疫人士於入住及離開程序期間以及其在社區隔離設施暫住期間所提出的要求。

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社區隔離設施內務管理助理截至日期是2022年8月10日（三）下午6時正，有興趣的要儘快申請啦！

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【公務員/紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。早前宣佈公務員劃一加薪2.5%，香港6大紀律部隊的薪酬待遇亦全部更新！有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。6大紀律部隊全年招聘👈 👈 👈