颱風｜打風前夕！港人千奇百態　10個變化總不令人失望

今日凌晨時分，本港天文台宣布一號戒備信號「現正生效」，而在早上更指有機會在今日（9日）的上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號，Facebook專頁也章貼告示。而消息一出，相信有不少香港市民都已經有無限幻想，作好準備迎接這個「風假」。除了會一邊忐忑一邊望天打卦之外，亦會有人約定腳開枱打牌。港人迎打「風假」的千奇百態總不令人失望！



獅子山襲港，仍然脂冒雨打卡的MIRROR fans。（資料圖片）

其實每次的在打風時劇，港人的心態都會截然不同，有的會選擇「Hea」足一日，有人會追風，總之遇上打風就會變成另一個人。大家又會如何迎接風假？

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不過今次的熱帶氣旋就仍未有「名字」，而每一個颱風被命名，都需要透過「世界氣象組織颱風委員會」，當中成員國包括中國、日本、香港，等14個委員，由每個國家或地區，各提供10個名字，合共140個循環使用，不同國家都有自己的起名小巧思和偏好。

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雖然人類是「萬物之靈」，但地球上的其他動物一樣都很有靈性、很有想法！牠們除了會選擇自己喜歡的伴侶、合適的居所之外，還會非常著緊喜歡的食物！經常接觸到的貓咪和狗狗固之然是「為食之王」，但沒想到一些「冷血」的甲殼動物原來都可以為了吃而變得可愛？

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