屯門娜娜｜扮日本妹拍片練鋼管舞重出江湖！大媽變少女IG人數急升

屯門「公園大媽」歌舞團在區內曾經風靡一時，不過受到連番的疫情影響、居民勸退，歌舞團都要被迫解散，團員退出另謀出路！然而，其中曾為台柱的「屯門娜娜」就在近日公告再度「出山」，再次成為熱話！



（「屯門娜娜 IG 圖片）

其實離開「公園大媽」歌舞團之後，「屯門娜娜」已經轉戰網絡平台做「直播主」，而在IG更見可証著「屯門娜娜」穿搭的進化史。不但狂貼高檔場所玩樂照，身上還不乏名牌手袋，可見生活無憂！今次「屯門娜娜」執起支咪唱歌，再次成為熱話，不過地方就由屯門公園移身網絡，感覺頓時高檔不少，加上造型較以往年輕，直令她的IG粉絲人數急升，至今已逾7千多人。

「屯門娜媽」可愛造型直令她的IG粉絲人數急升：

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影片之中，「屯門娜娜」選擇翻唱了麥潔文的《Jing Wu Dancing Queen》重，在演唱過程期間唱跳兼備，就連網民都大讚落力！席間，「屯門娜娜」更透露自己最近重拾鋼管舞，也將會為觀眾一展舞技，不過揶揄自己非常笨重，請大家體諒。

「屯門娜娜」選擇翻唱了麥潔文的《Jing Wu Dancing Queen》兼跳鋼管舞：

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其實「屯門娜娜」於屯門區表演多年，真名、真實年齡一直是個謎，但透過「大媽歌舞團」公開表演，「屯門娜娜」收得無數中年男人和伯伯成兵，所收取的酬勞也非常可觀。不過由於歌舞團太過出位，區內市民也認為噪音過大、助長歪風而引起不滿。所以最後康文署遂修訂《遊樂場地（修訂）規例》，令相關表演絕迹康文署轄下場地。

「屯門娜娜」收兵無數，網民最記得「HAPPY伯」：

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今次「屯門娜娜」出山，網民所了關心的除了是她的舞技、新造型之外，不少粉絲都有留言查問「Happy伯」的下落，笑問：「Happy伯依家唔知點呢？」

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「港女」一詞，當然是香港獨有，而在好早時期，「港女」已經變成潮語，更被引進到「香港網路大典」。雖然照字面意思是指香港的一般女性，但來到網絡世界，「港女」的含義以及用法有截然不同！概括而言，就是指擁有一些不良特質的「香港女性」，例如如自戀、自命不凡、拜金、崇外、漠視他人權利等。

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