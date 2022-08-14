2022年上半最受歡迎AV女優Top20　三上悠亞跌出十強、第一位是她!

日本最大成人影片購買網站FANZA，公佈了2022年上半期最受歡迎AV女優排行榜。三上悠亞在國内外都有超高人氣，之前因爲一直排在第二位而被蓋上「三上又亞」的稱號。但這次結果出爐她竟然跌出十强，令網民大跌眼鏡。到底是那些女優將她推落神壇呢？



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經常更朝換代的日本AV界每年都有不少新人電擊出道，這次AV日本最大成人影片購買網站FANZA公佈的排行榜當中也有不少是2021年出道的女優。Top 20中除了三上悠亞和藤森里穂以外亦有不少熟悉的面孔，但以壓倒性人氣衛冕第一位的女優竟然是她！

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日前，日本一位醫生因爲涉嫌參加亂交派對，並對女高中生進行猥瑣行爲而被捕。當地媒體報導，至今已經有20位以上派對參加者被控告。而且派對的參加者中竟然有教師，甚至是僧侶！日本爆8男1女亂交派對 淫僧自拍與女高中生性交 網嘲：另類修行👈 👈 👈