阿媽有咗第二個｜姜糖湧茶餐廳打卡　侍應衫賣$180　老闆：蝕住賣

港產電影《阿媽有咗第二個》近日錄得破千萬票房佳績，在社交平台上更有粉絲表示過已支持4次之多，除了劇情夠張力之外，一眾鏡粉都大讚姜濤、Jer的演技大躍進，相當欣慰。亦由於有姜濤加持，令到電影內有不少場景都變成了姜粉甚至港人的打卡熱點，其中本來已在演藝界享負盛名的人氣茶餐廳「永發」亦都變身成為「潮聖地」！



（《阿媽有咗第二個》劇照）

由彭秀慧編劇及執導、毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》相當叫座，由上星期上畫至今4日，該票房已突破千萬，日前更有歌迷會於英皇戲院「包場」，而姜濤疑似「借戲院廁所」被發現瞬間被姜糖包圍。



受惠電影大收，姜濤戲內「打工」的油麻地永發茶餐廳變身人氣打卡位！其實「永發」屬於上一派的茶餐廳，所以裝潢、格局都分外有懷舊氣息，而開業至今20多年，「永發」跟演藝甚有淵源。由早年開始，老闆已經為了幫助一班演藝新生而答應向他們提供外租場地服務，協助完成作品。透過演藝生一屆傳一屆之，畢業後投身演藝工作後都會記得「永發」非常幫忙，久而久之「永發」就變成了電影、劇集的「御用外景」。

（禤宏俊攝）

《香港01》記者今次成功攻入「永發」的「軍事重地」訪問到話事人陳老闆，雖然他「怕醜」不願拍照，不過他們「事頭婆」陳太二人都相當好客，不但邀請到記者本人內進參觀，還可與陳老闆作了個訪問，相當親切，這些就是連鎖大店所缺乏的「人情味」！

陳老闆表示：「其實我哋真係成日借場地畀人，開頭嘅目的係幫吓演藝新生，因為出面租地方貴，而且茶餐廳多數都會搵食行先，又唔知拍完個場會變成點？所以好少向外借畀人。不過我哋自從幫咗某一屆演藝學生，師兄師姐一代傳一代，做做吓就變成『御用』之嘛！」

「永發」屬於上一派的茶餐廳，所以裝潢、格局都分外有懷舊氣息。（禤宏俊攝）

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《阿媽有咗第二個》電影大受歡迎，不少姜糖到姜濤戲中打工的油麻地永發茶餐廳潮聖打卡，有姜糖笑言：「去到簡直變咗姜糖茶餐廳，好多姜糖！」。「永發」去年借出予《阿媽有咗第二個》作為拍攝場地，戲中姜濤飾演的方晴就在這裏打工，現時茶餐廳貼滿姜濤的相和劇照，不過當中有3個打卡位就必定要知，分別是姜濤沖奶茶的水吧、毛舜筠、姜濤坐過靠門口的卡位，以及姜濤送外賣、放在門口的單車。不過要打卡的還有來到「永發」必食的「姜濤餐」，炸燒賣和西多士，值得推介！

「永發」必到打卡位：👇🏻👇🏻👇🏻

「永發」陳老闆表示，現時假日有一半客人都是「姜糖」：「我哋以前都成日借景，但都冇今次咁有回響！星期六日放假做唔定。不過記得帶現金！我哋未有八達通（笑言）。」。除此之外，茶餐廳還有出售姜濤扮樓面伙記的制服，售價180元，而內裡除了白色制服之外，還刻意包上劇照。「事頭婆」陳太補充，伙記制服180元其實是蝕本賣，並不是生意「噱頭」：「原本為咗套戲而訂嘅，差唔多要300蚊，不過數量多咗我哋又冇用，所以平啲當半賣半送畀的粉絲，所以唔係生意頭腦，我哋根本都係做茶餐廳嘅！」

茶記制服賣180元其實蝕本價。（禤宏俊攝）

今次作為《阿媽有咗第二個》的拍攝場地，姜濤在戲中飾演方晴就是在這裏打工。現時「永發」之內都滿佈姜濤，而當中有3個打卡位必定要知！分別是姜濤沖奶茶水吧、毛舜筠和姜濤坐過靠門口的卡位，以及姜濤送外賣、放在門口的單車，還有必食姜濤餐：炸燒賣和西多士！就連姜糖都在社交平台留言：「去到簡直變咗姜糖茶餐廳，好多姜糖！」

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其實陳老闆相當和諧而且平易近人，對於怕被拒絕的新生而言陳老闆確實幫了大忙，再加上茶餐廳本來就是最具潛力、最能代表香港的場景，所以「永發」在業內的意義變得更大。據陳老闆表示，學生們都知道茶餐廳要「搵食」，所以多會在收市後才進行拍攝，而陳老闆都有透露過租場的價錢，大概就是1,000元一小時。

既然叫得「御用」，「永發」有份參演的作品當然不少，今次《阿媽有咗第二個》固之然是「永發」人氣爆發點，但在此前上映的《闔家辣》，譚育英姐姐於廚房的一幕亦同是「永發」的軍事重地！除此之外，「日劇」《戀愛香港》（恋する香港）都曾經遠赴來到取景，而在劇內中開首發生爭執的場地便是「永發」。「永發」的太小爺Sam是一位音樂人，早在2016年得到父親同意後，「永發」原來也都辦過音樂會，在此真的要為「永發」大力支持而說聲「謝謝」！

嗚謝：永發茶餐廳

地點：油麻地廣東道847-849號地下

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