柬埔寨騙案丨廢青細佬與網友去泰國　哥哥勸退反被鬧：佢哋係好人

柬埔寨及緬甸KK園區電信詐騙，有傳受害人會被虐殺、強姦、活摘器官等，而泰國等地都成為人口販賣中轉站。連登有網民分享他和細佬的故事，最近一群可疑網友游說細佬一同出發去泰國玩，令樓主不禁懷疑是騙局，因為有幾件事都相當奇怪。



柬埔寨 / Roth Chanvirak @Unsplash

柬埔寨及緬甸KK園區詐騙猖獗，不少人為了貪一時賺快錢而被「賣豬仔」，至今仍有11名懷疑遇險的港人仍在當地。泰國有指亦成為人口販賣中轉站，然而連登一名網民的細佬卻指有朋友邀請他去泰國玩，更不理樓主及媽媽的勸告。

已畢業一年的細佬平時遊手好閒，立志成為電競選手或者直播主，「日日喺屋企打機，冇搵工，一個月先返幾日part-time，好幾份工都係唔鍾意就唔撈。兩個禮拜前佢網友介紹咗個朋友，話只要我細佬喺直播放QR code，再幫佢宣傳加密貨幣就可以，做得好仲可以上佢哋公司培訓。」

無業的細佬日日在家打機（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主聽完已覺得是騙案，但細佬信到十足，樓主心想：「你個直播20人睇都無，會唔會喺呢度落廣告呀？仲要成個feel都係呃人。」細佬感覺亦似被人洗腦，「佢自以為好醒咁同我講：『做人要識得投資，我要做一係好有錢，一係就冇晒錢嘅人』。」更已買齊機票準備出發。

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樓主也認為細佬的社交圈子相當有可疑，「佢有提過之前俾朋友呃錢，又見過佢間中借幾千蚊畀人，身邊發生乜事又會一五一十同晒人講。原本都覺得佢只係去玩，但發現佢啲所謂朋友好似唔係真係咁熟，我就有啲驚。」

細佬一面對面討論就起鋼（《IT狗》劇照）

台灣早在幾個月前已出現柬埔寨詐騙相關新聞，但近日越來越多，甚至連香港都有受害者。樓主轉發給細佬，卻換來對方回覆一個「？」。樓主指媽媽見到新聞之後亦阻止細佬，但他依然不理會，「message不讀不回，面對面講就起晒鋼咁」。細佬更表示跟朋友很熟，不會欺騙他，「喺泰國都有朋友，驚乜？已經買咗機票啦，唔係點啊？」

一眾網民都直言，樓主細佬已經冇得救：「買定份人壽保險先」、「收埋passport預咗有排要俾佢怨」、「同佢講定屋企人無錢畀贖金，呢啲係要靠生活經驗鍛鍊下先會成長」。

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