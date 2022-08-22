Tyson Yoshi換衫遭偷拍　11個粉絲過火行為　私追摷垃圾屬小兒科

獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一向敢作敢言，即使面對不公平事件也會出聲，他在IG大呻做Gym換衫時被偷拍，令他感到不被尊重。有11個粉絲的過份行為都受到網民指責，有人更曾病態到鬧上社會新聞。



Tyson Yoshi近日剛完成4場九展演唱會，更在表演期間半裸晒出巨型胸肌。以為Tyson Yoshi完騷後「放縱」偷懶？其實他依然有健身習慣，但去做Gym時更衣竟被偷拍放上網！

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8月20日Tyson Yoshi在IG Story轉發被偷拍的照片寫道：「that's a fxxking changing room......use your fxxking brain」並要求該健身室協助處理事件。雖然只拍到背面，而當時Tyson Yoshi亦有穿著上衣，不過行為仍惹來他反感，直斥事件是破壞私隱，「唔好同我講咩食得鹹魚抵得渴，出名就有人影，出面影都算，嗰度係更衣室，仲要周圍send。」

其實很多時粉絲有意無意的行為，在藝人眼中已經是過火，以下11個粉絲過份行為，有人更曾瘋狂到鬧上社會新聞。

👇點撃圖片看11個粉絲過火行為👇

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明白粉絲在街上或公開活動遇到心儀偶像的興奮，不過都要尊重對方意願，比起在一旁偷拍對方，有機會而時機又適合的話，不如大方地詢問是否可以合照吧！

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