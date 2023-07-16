颱風泰利｜8號風球西登威力大不同！了解破壞力後網民：唔想打了

颱風泰利來襲，很可能以8號風球姿態「西登」降臨。天文台經常會向市民報告，颱風是「東登」還是「西登」。兩者對不同地區市民面臨的風險，其實有很大分別。以下就用過去其中一次颱風「馬鞍」來解釋給大家了解更多颱風科普：



「馬鞍」在2022年最接近本港時是星期四，料吹東南風達7至8級，離岸及高地達11級。對於「馬鞍」的路徑，原本預測它會香港東面位置登陸（東登），但現時路徑出了變化，很大機會改為西面（西登），屆時的風勢及破壞力也會相對提高！

（香港天文台網頁截圖）

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西登比東登強？

由於熱帶氣旋在東面登陸時，主要吹偏北或偏西北風，有山勢阻隔而減低風力；相反，熱帶氣旋在西面登陸，普遍會吹東或東南風，地勢無遮擋，風力變得更強，同時把海水推向岸邊，可造成嚴重的風暴潮。遇上潮漲時，低窪地區或有機會嚴重水浸。

超強颱風記憶最新，應該是「山竹」及「天鴿」，當時天文台都有解釋颱風對香港的威脅需視乎「東登」或「西登」。而「天鴿」當年於本港西南方掠過，所走的就是「西登」路徑，帶來嚴重風暴潮，更比喻為1962年超強颱風「溫黛」的翻版。對於「馬鞍」有機會變成超颱風，有不少網民都反而變得不想打風了，「破壞力太強！唔好啦！」、「買咗林家謙演唱會，MolaMola！」。

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今日香港天文台表示，一度高空反氣旋雖然正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。但在呂宋以東海域的熱帶低氣壓卻在集結於碧瑤以東約400公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽至呂宋北部。而根據天文台預測，最新熱帶氣旋位置及路徑會直吹香港位置，預料周四（25日）最接近本港，強度達強烈熱帶風暴級別。除了直吹香港之外，今次的颱風名字跟香港也十分有淵源！

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