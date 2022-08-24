馬鞍風球丨天文台6-9pm或改發八號波　網民:颱風消息澳門Firm好多

【馬鞍襲港/颱風/風球】馬鞍襲港，天文台被指每次通知最新風暴消息都是遲人一步，遲遲才公佈考慮晚上6時至9時改發八號烈風或暴風信號。網民批評上午7時的天氣報告未有及時更新，更表示澳門氣象局分分鐘「準過天文台」！



強烈熱帶風暴馬鞍截至8月24日11時，集結在香港東南約460公里，靠近珠江口一帶並逐漸增強。天文台在上午7時發佈了一條天氣報告短片，通知市民最新風暴消息，但竟連「八號風球」也隻字不提，惹起要返工的網民不滿。

短片中提到，天文台會在中午12時至下午2時之間發出三號強風信號，明（8月25日）早最接近，在200公里範圍掠過，風力也會進一步增強。受到風暴潮及天文漲潮的影響，低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌情況。基本上只是重覆現有風暴資訊，以及更新三號風球生效時間，完全不見八號風球消息。

天文台上午7時發佈天氣報告短片，通知市民最新風暴消息 / 影片截圖

網民形容，即使外面天氣已十分惡劣，天文台依然每次到最後一刻才通知，結果打工仔又要逼車回家：「收工先掛8號係常識，然後朝早或12點半落波」、「記得以前返學，天文台會預計到聽日會唔會打8號風球，等人有得預備。而家真係越嚟越差，都唔知驚啲乜，睇完都唔知會唔會掛.....」、「掛唔掛8號都提早講下啦」。

👉馬鞍颱風｜西登威力大不同！離岸最高吹11級風 網民：唔想打了！

👉新颱風「馬鞍」命名不止一次！周四最接近 改名同馬鞍山有關？

澳門氣象局風暴資訊及時間都比天文台透明得多 / 澳門氣象局網頁

直至早上9:45，天文台才在社交平台及官網更新，「考慮在晚上6時至9時改發八號烈風或暴風信號」。反觀澳門氣象局，在清晨5時已預測八號風球有中高機會發出，早上10:58宣佈下午2時改發三號風球。根據澳門氣象局最新機率表，24日晚間將有高機會掛八號風球，資訊及時間都比天文台透明得多。

水浸方面，天文台只表示「低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌情況」；澳門氣象局23日晚上已公佈明日日間有中至中高機會發出橙色風暴潮警告（預測水位將高於路面1至1.5米），紅色風暴潮（水位將高於路面1.5至2.5米）機會則較低。24日早上11時，黃色風暴潮警告（水位將高於路面0.5至1米）已生效。

同場加映：影相APP｜下雨天一秒變晴天 後生仔必備5款超自然P圖打卡影相APP

近來天氣反覆，一時好天一時陰，早幾日才酷熱天氣，今日已經打風還狂風驟雨。出街少不了吃喝玩樂及打卡，要影張靚相說易不易，不過有了這5個大熱的相機APP，每個人都是攝影高手，連落雨陰天都可以變晴天！

👉影相APP｜下雨天一秒變晴天 後生仔必備5款超自然P圖打卡影相APP