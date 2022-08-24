馬鞍風球｜八號颱風網民最愛「李氏力場」？打風必現meme圖大集合

【天文台／天氣消息／馬鞍／風球／打風／熱帶氣旋/打工仔/WFH】每逢打風網上必然出現大量跟打風有關的meme圖，最經典莫過於李氏力場「系列」的meme，當然少不了大台前記者潘蔚林打風紮行馬的新聞報導梗圖，《開罐》為大家整理了打風必現meme圖大集合，大家對哪張meme圖最心領神會?



（資料圖片）

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每到有颱風的消息，各個社交平台及網上討論區就會被網民的打風meme淹沒。當中最具人氣的當然就是獨自一人撐起「李氏力場」保護香港的「大魔法師」李嘉誠！不知以下這些抵死打風meme大家覺得哪一個最精警呢?

👇👇👇即睇打風meme大集合👇👇👇

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在打風天下不同人都有不同反應，有人會hea足一日，有人把握機會追風，平日營營役役的香港人，遇上打風就會突變成另一個人。大家又會如何迎接風假？

👇👇👇按圖看打風天下10種突變香港人👇👇👇

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