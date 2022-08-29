政府工丨運輸署二級考牌主任月薪達45K　需有這些車牌/無危駕記錄

【政府工/ 公務員/ 運輸署/ 主任/ 政府職位空缺】馬路車神注意！運輸署於公務員事務局網站招聘二級考牌主任，負責主持路試，申請人不需有相關經驗，但要有4款車牌及接受工作訓練，即睇薪酬及其他要求！



今次招聘的二級考牌主任是公務員職位，起薪是總薪級表第13點，即月薪港幣$29,500，最高為薪級第22點（港幣$45,670）。薪酬可達45K，不過就需要擁有輕型貨車（代號2）、電單車（代號3）、小巴（代號5）、中型貨車（代號18）4個車牌，而且兩年內不可以有危險駕駛記錄。

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學歷方面，DSE五科2級合格就可以，另外《基本法及香港國安法》測試中亦要取得及格成績。二級考牌主任於2022年9月9日（五）晚上11時59分截止，不接受網上申請，亦需連同申請人的香港駕駛執照副本繳交，有興趣記得盡快報名啦！

👇點撃圖片看二級考牌主任要求及待遇👇

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