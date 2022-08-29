明日戰記丨導演被批文戲欠奉　網民FF：王家衛、杜琪峯執導即暴走

《明日戰記》8月25日正式在香港上映，古天樂早前在內地宣傳時淚灑當場，又表示「看過的都是我老婆」，不禁令香港影迷心痛，紛紛入場支持。網民表示電影比預期中好，不過初次執導的吳炫輝文戲處理略為不足，更有網民想像改由其他香港名導演負責，劇情隨時加入大量個人風格，相當爆笑。



古天樂監製及主演的《明日戰記》上映4日（數據至8月28日），票房已突破2,000萬大關，成績相當不俗。劇集投資4.5億港元，又是本地較少拍攝的科幻片題材，曾一度有人擔心票房會滑鐵盧，幸好在古仔大力宣傳下獲得不少人入場支持。

《明日戰記》劇照

看畢《明日戰記》的網民都指電影比預期中好，不過就認為初次執導的吳炫輝仍有進步空間，例如在文戲的處理上面有點不足，令電影大部分時間都是動作場面。FB有網民又想像，如果電影改由其他導演，如杜琪峯、王家衛、葉念琛等人負責的話，效果一定大不同，更指部份人的成果會相當爆笑！

👇點撃圖片看《明日戰記》如果係其他人拍會點👇

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【1】杜琪峯拍《明日戰記》

槍戰場面變成慢動作，拍1分鐘可以播5分鐘，陣容一定有林雪（可以做姜皓文角色），亦會有大量黑社會打爛仔交。不過同時文戲都會處理得好好多。

【2】王家衛拍《明日戰記》

背景會由2055年變成2046，男女主角變成梁朝偉同章子怡。隨時拍20年都未上映，成為「有生之年系列」，結局「要等個孫燒畀我」。

【3】葉念琛拍《明日戰記》

女主角叫阿寶係基本，連啲機械人全部都會叫「阿寶」，男主角古仔變成方力申。

葉念琛拍《明日戰記》，男女主角變成方力申鄧麗欣。（《獨家試愛》劇照）

【4】黃百鳴拍《明日戰記》

佢自己客串都要演埋一份，套戲仲會有好多女，最尾一定要一字排開同觀眾拜年。

【5】周星馳拍《明日戰記》

未睇已發現全部演員都唔識，心諗係咩戲嗰陣就見到海報大大隻字寫住「周星馳 作品」。

【6】王晶拍《明日戰記》

CG唔會做足4年，3個月時間起到貨，人工智能個個都勁好身材，而且即使同劇情好似無關，但點都會有床戲。

【7】吳宇森拍《明日戰記》

有吳宇森就有白鴿，啲白鴿仲會飛到周圍都係，象徵末日都可以有愛與和平，最後代替人類統治世界。

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《明日戰記》被喻為香港史上最大規模製作的科幻鉅製，但早前於內地上畫票房卻一般，古天樂（古仔）受訪期間都忍不住眼泛淚光。不少網民見他如此徬徨，都齊齊「Brainstorm」為電影票房救亡，方法更是層出不窮！

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