里安納度狄卡比奧傳跟名模女友分手！57個前度逃不過25歲被飛魔咒

荷里活男星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）近日傳與相戀5年，細22年的阿根廷模特兒女友Camila Morrone分手。Camila於6月才剛滿25歲，分手消息一出，即令人想起里安納度以往女友不敵25歲即分手的魔咒，究竟里安納度有多少個「中咒」的前女友呢?



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根據英媒報道，里安納度與Camila早於夏天達成分手共識，當中沒有涉及任何第三者。Camila於2018年與里安納度相戀，曾更一度有傳里安納度欲與女友訂婚，令不少人稱Camlia終收服里安納度，這個「無腳的雀仔」。但無奈魔咒的威力可能比較大，Camila最後都無敵里安納度「25歲即分」的魔咒。

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圖片自Reddit

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有傳里安納度曾有57個女友之多，不過個個分手時也不過25歲。有網民曾於網上放上一張里安納度的情史圖，圖中列出了里安納度其中的8名歷任女友，以下就讓我們一齊看看里安納度歷任「25歲即分」的魔力啦!

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