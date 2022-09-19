解夢｜春夢與性無關？6種人在夢境出現的含意　夢見前度並非愛情

夢境是我們沒辦法控制的一環，有時候會重複夢見一些相同的夢境，也有時候會出現一些奇怪的情節。



雖然有時候我們不明白為何會有關的夢境，但如果在做春夢時夢見這6種對象，都能將我們的心理狀態反映出來。

在綺夢中出現的6個對象，反映出你心底裡最私密的念頭！👇👇👇

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1. 初戀

如果你在夢裏夢見你的初戀情人，先不需要為此緊張，這不是因為你很想念對方或仍然喜歡對方。

根據夢境分析，如果夢見與初戀情人有激情關係，這表示你的生活有點沉悶，想要來點刺激。在你內心深處想念的不是他，而是那段過去的生活是充滿刺激與渴望。

如果此刻的你已經處於一段感情中，但覺得枯燥乏味或孤獨，那這個夢境是在提醒你，是時候來個全新的方式來正視這段感情，讓這段感情重燃火花！

2. 陌生人

如果你夢見自己與一個完全不認識的人翻雲覆雨，加上對方是你喜歡的類型，會讓你有甜蜜的感受。

但是，為何是陌生人？這個是不是未來會遇見的對象？其實這只是一種心理投射，夢見這個景象的應該正是你低潮的時候，你希望能在生活中有更多的自信與掌控能力。

3. 普通朋友

如果你在某個早上醒來，發現夢裏與你度過春宵的是你的一個普通朋友。相信這會讓你感到驚恐，夢境是否暗示你有機會與對方發展。

No No No！真的夢見與普通朋友有朋友以外的關係時，先想一想這個朋友有什麼特點，就算你對對方沒有任何性慾望，但可能是對方的某個性格優點或生活方式是你所嚮往的，那就想辦法讓這些帶進自己的生活中吧！

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4. 同性

就算你在現實生活中是個直男或直女，但還是可能會有機會夢見與同性發生性關係。如果夢見這個先別緊張，不是你的性取向改變了，而是你極度希望得到認可。

你很可能在近期剛完成了一個大項目，但卻沒有如預期般得到表揚，雖然表面看起來沒什麼，但其實內心希望能得到表揚或認同。

5. 名人/明星

當夢見與名人或明星共度春宵有兩種寓意。你覺得對方非常性感有魅力，因此你非常渴望這一切能在夢裏實現。

但如果你夢見的並不是平時你很感興趣的名人或明星，那這個明星很可能有著你欣賞的優點，因此會讓你夢見他們。

6. 討厭的人

如果在夢裏與你發生激情的是你討厭的人，相信你自己也不能相信為何會夢見對方，還要發生關係，這太不可思議了。

但其實夢見與你討厭的人發生關係，表示在你的潛意識裏渴望能有個方式能與對方溝通聯繫。除了這點之外，雖然對方讓你十分討厭，但卻有些因素讓你非常向往能成為的人。

不管你的春夢對象是誰，都不需要太過在意，因為這只是我們心裏潛意識的某種渴求，了解後，是不是比較不那麼緊張呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】