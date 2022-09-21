公務員｜海關督察及關員投考攻略+遴選程序　4項體能測試點計分？

【政府工/ 公務員/ 海關督察/ 關員】近年有越來越多人渴望入職政府工，當中海關、入境處、懲教署及消防署等職位是不少人的首選。政府青少年網站最近公開一系列文章，講解各個紀律部隊的投考攻略。今日《開罐》就爲大家介紹其中海關督察及關員的遴選程序，到底體能測驗包括甚麽項目呢？一起來了解一下吧！



海關督察和關員都是搶手「鐵飯碗」，每年都有不少人投考。兩個職位均要求申請者在《基本法及香港國安法》取得合格成績、能操流利粵語、符合語文能力要求（DSE中英文科有2級或以上），並通過體能和視力經驗。至於學歷方面，海關督察最低要求需DSE五科考獲3級成績，關員則需DSE有五科考獲2級成績。

除了需要合符相對學歷資格和《基本法及香港國安法》測試合格之外，相信大家最關心的就是體能測驗的部分。測驗項目包括立定跳遠、穿梯、靜態肌力測試及800米跑，考生必須於4個測驗項目中每個項目最少取得一分，並且於四個項目合共取得十二分或以上才算體能合格。

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海關督察職位遴選程序

【1】小組討論

考生將以小組形式以廣東話及英語討論時事題目，須就題目提出自己的觀點及就其他考生的意見作出回應。

【2】筆試（第I部分）及（第II部分）

三張試卷包括英文、中文，以及能力傾向測試。每張試卷設30題選擇題，須於30分鐘內完成。

【3】《基本法及香港國安法》測試

【4】體能測驗

【5】遴選面試

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關員職位遴選程序

【1】體能測驗

【2】小組討論

考生將以小組形式用廣東話討論一條時事題目。每位考生會給予1分鐘時間就題目表達自己的觀點，然後考生會就其他考生所提出的觀點自由討論。題目的討論時間大約為25分鐘。

【3】遴選面試

【4】《基本法及香港國安法》測試

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