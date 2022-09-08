iPhone 14丨Apple發佈會另類比拼　三地新機宣傳翻譯誰最有Feel？

【iPhone 14 Pro/iPhone 14/Apple Watch/AirPods Pro 2/Apple】蘋果公司在9月8日舉行發布會，其中果迷焦點落在新一代iPhone 14系列、Apple Watch Ultra及AirPods Pro 2等。除了產品本身，還有一個另類焦點，就是不同地區的官網翻譯。



iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

蘋果每年發布會推出新一代產品，網站都會隨著更新。過去iPhone型號上市時，同是中文官網的內地及台灣翻譯已引起網民討論。今年iPhone 14、iPhone 14 Pro系列上市後，中港台三地的翻譯又有甚麼不同呢？

👇點撃圖片看iPhone 14、iPhone 14 Pro三地翻譯有咩唔同👇

+ 31

👉雙手合十Emoji 意思不是謝謝/拜託? 這20個Emoji的意思大家誤會了

👉瑜伽褲穿著7大貼士 比堅尼位不現形靠護墊？褲檔有這設計大加分

以iPhone 14 Pro宣傳標題為例，其實蘋果公司英文官網寫作「Pro. Beyond.」，香港官網翻譯為「超越。超Pro。」，內地翻譯為「強力出圈」，台灣則譯成「Pro。凌駕超越。」大家覺得哪個譯得最傳神呢？

同場加映：00後最新16個潮語你識幾多 MM7變埋阿Jer歌名 0尊、張中點解？

後生仔之間每幾年都會出現潮語「更替」，換上新一批流行的用字，若跟不上潮流隨時被當老人家！即使簡單得像是廣東話拼音及速成碼都可以化身成潮語，以下16個00後最新潮語你又識幾多個呢？

👉00後最新16個潮語你識幾多 MM7變埋阿Jer歌名 0尊、張中點解？