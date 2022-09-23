著瑜伽褲如何避現形？問題竟出自條底褲　舉牌女郎教這樣做免尷尬

【瑜珈褲／瑜伽褲 / Leggings / 運動】瑜伽褲登上Google關鍵字熱門搜尋，有台灣女網友PO文表示，好友很喜歡穿瑜伽褲出門，但「下面的形狀很明顯」引發熱議，而早前在台灣舉辦的桌球比賽中，身高172公分的「舉牌女郎」欣潔對此話題特別有感。



她表示自己剛開始不敢穿，後來看到很多女生都穿瑜伽褲出門，才嘗試直接單穿外出，而她自己穿瑜伽褲一定會穿內褲，避免「駱駝蹄」現形，如果怕有折痕，可以選無痕內褲。

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而如果有人用「色色的」眼光看待瑜珈褲該怎麼辦？她說自己也喜歡看美女，現在年輕女生都很有自己想法，愛怎樣穿搭，別人真的管不著，別人愛怎麼看，也阻止不了，驗證了一句話「只要你不尷尬，尷尬的就是別人。」

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