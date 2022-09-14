Crostini結業丨執笠前婚展平賣餅卡疑呃錢　專家教睇咩情況有得賠

連鎖西式餅店Crostini宣佈即日起結業，但原來店舖在執笠前幾個月仍不斷參加婚展，以較優惠價錢吸引新人大量買入餅卡或Coupon，結果出現不少苦主。到底以上有心欺騙的行為，消費者又可否順利退款呢？



（資料圖片）

Crostini昨（13日）晚10時多突然在FB專頁宣佈即日起結業，引來不少網民及顧客批評太倉卒，Crostini亦未有交代已付款的餅卡及現金券去向，被指是想趁執笠前「水人一筆」。

有網民成立Crostini苦主群組，未夠一日已超過300名成員，當中有苦主買下超過200張仍未兌換的餅卡，均是在婚展以優惠價購入。《香港01》曾致電Crostini查詢但未有人接聽，留言信箱爆滿，FB專頁亦限制留言；門市未有開門，店外亦沒有任何告示，但荃灣千色滙分店內有明顯拆遷痕跡。

Crostini在FB專頁宣佈即日起結業（FB @Crostini）

「Crostini苦主」群主Yandy接受《香港01》訪問時曾表示準備於7月婚展花約$6,000元購買201張餅卡，近日剛完成過大禮，甚至已派了5張帖給朋友。得知Crostini結業，她已致電信用卡公司要求退款，並打算向海關、消委會及警方求助。另一苦主李先生剛在8月27日的婚展，以$2,800向Crostini購買80張餅卡，他批評對明知準備執笠仍擺婚展，「根本係存心欺騙」，認為店方做法實在離譜。

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有苦主花費超過$6,000元購買餅卡（群主Yandy提供收據）

Taste Wedding負責人Jessica指出，客人或難以獲得退款：「預咗好難claim返錢，因為冇條款保障，又要賠晒其他先到客人，（優先次序）可以話排最後。」她又表示Crostini不是最熱門的餅卡選擇，所以萬一同行出現結業潮便要小心：「如果新人仲會買餅卡多數揀美心、奇華，而家多咗人直接搵小店訂製曲奇餅。道理有少少似酒樓同酒店擺酒，前者一旦執笠就攞唔返訂金，但酒店除非被清盤，否則都有條款保障。」

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