英女王國葬｜港人疑燒衣包祭祀地址填中餐廳　網：基督徒都收到？

「燒衣」一直都係華人的傳統習俗，以祭祀先人和祖先，表達大家對他們的思念之情和敬意。日前，有網民於網上帖文表示有香港市民很有心，竟為近日逝世的英女王燒衣包，以表敬意。帖文一出即不禁令網民猜想，難道外國地府都能收到？



日前，有網民於Facebook專頁「曼城港人谷」上帖文表示，有香港市民按傳統燒衣包給英女王，該網民更將其衣包的圖片附上，從圖片可見衣包是給予英女王伊利沙伯二世，名字更有中英對照。除此之外，於名字的右邊則有一串地址寫明「英國英格蘭倫敦府五月墟市布魯頓街17號」，該地址並非女王生前所居住的住所地址，而是英女王的出生地，即當年英女王外祖父母住宅的地址，但現在該地址亦已變成一家名為Hakkasan Mayfair 的中餐廳。從燒衣包的左邊可看到一串很長的文字，細看文字可見該名市民將英女王靈柩6小時的行程都詳細列出，連女王逝世地點甚至乘載住女王靈柩的車輛顏色亦仔細地列出，可見該名市民對英女王的用心。

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圖自Facebook專頁「曼城港人谷」

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其實「燒衣包」大多都是燒給先人和祖先，與燒給孤魂野鬼的不同，通常人們都會清楚將先人的名字和稱謂列明於燒衣包中間位置，再寫上當日農歷的日期，於袋面的右邊則寫上親屬，亦可稱為「附薦人」的稱謂，例如孫女或兒子等，而當燒衣時亦須為衣包貼上金銀紙以作「寄」衣包的費用，形式與寄信件類同。至於衣包的內容物則大多是給先人的日用品，例如衫褲鞋襪，陰間所用的錢幣等等。

帖文一出，有網民見此留言「英女王好似信基督教」，亦有人表示不知西方的地府是否和香港的一樣，但亦有網民稱其實「一切都講心啫」，只要有心就得。

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英女王伊利沙伯二世於駕崩，不少人對英女王周邊的關注。講到周邊，最容易令人想到的就是英女王的錢幣，因於現時仍然有不少的英女王錢幣在市面上流動。與網上亦有不少人放售英女王的錢幣，甚至竟炒到$88888!