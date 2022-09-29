兩餸飯店月薪22K請「夾餸師」網民讚超級筍　人事部經理:有得升職

「兩餸飯」相信大家都一定都食過，因為疫情經濟低迷，加上政府的堂食限制，造就了平價人民食堂「兩餸飯」店舖的崛起，總有一間在你左右。近日，先後有網民於網上討論區發文表示有兩餸飯店招聘「夾餸師」，月薪更可高達$22,000，帖文一出即引起網民熱議「做寫字樓都冇咁高人工」。



圖片自「兩餸飯關注組」

近日，先後有網民於「兩餸飯關注組」帖文表示有兩間兩餸飯店請「夾餸師」，其中一間是集團式兩餸飯店佳記美食以時薪$65-80元，月薪$17000至22000元招聘專業「夾餸師」，而另一間則是疑位於旺角的兩餸飯店，以日薪$750元招聘夾餸工，更列明招聘25-55歲的女性工作人員。

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帖文一出即引起網民激論，有網民表示「以時薪計仲高人工過我而家」，「高薪過好多坐寫字樓」，亦有網民表示「由依家起唔會再叫佢地啊姐，要尊稱為「夾餸師」香港第五大師」，但亦有網民表示夾餸師並不是一份筍工「人工睇落好高，但根本冇計長做引起的勞損醫療支出，計番其實同揾一萬冇分別」。

圖自佳記美食Facebook

圖片自「兩餸飯關注組」

「夾餸師」人工那麼可觀，實際上又有沒有甚麼入職要求呢?員工福利又有沒有呢?《開罐》記者就此向正招聘的佳記兩餸飯店查詢，店舖的人事部經理黃小姐表示「夾餸師」並沒有任何特別要求或年齡限制，只要你能與人溝通，即使你完全沒有經驗都可以應徵。黃小姐更表示「職位有階級制，由初級員工做起，最高仲可以升到店舖經理」，初入職無經驗的員工一入職就有$17,000，每日工作10小時，每月有5天假期，仲會包兩餐添!

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黃小姐亦表示，其實公司之所以會以高薪聘請「夾餸師」是因明白兩餸飯行業是屬勞動性行業，與其他文職不同，「只要員工能幫到公司就OK」，並不介意以較高薪聘請。她亦表示近期都陸續有不同人查詢，但公司依然持續急需人手。

講起兩餸飯，成日有人話食兩餸飯「好頹」，但其實食兩餸飯都可以是一門好高深的學問，如何令夾餸師夾到爆曬盒，怎樣才可以有最多的餸量?有一位曾食兩餸飯超過12年的網民就告訴大家他獨特的「兩餸飯必勝方程式」，學野啦大家!

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