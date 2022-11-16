陰道鬆緊與性愛次數有無關？3大因素影響緊實度　跟小弟弟沒關係

談起男女之間的親密關係，大多數被談論的是如何可以有更棒的性福，另一點則是男女性都非常介意的私密處緊實度。很多人都誤會，女性的性愛次數越多，陰道就會越鬆弛。其實，這是一種道德綁架，也是一種侮辱。事實是，這都是錯誤的舊觀念。



陰道的伸縮性很強，大得可以讓嬰兒的頭部出來，因此男性的私密部位不管大或小，都沒有讓陰道變鬆弛的道理。性愛的時間與生產過程的時間，可說是小巫見大巫，所以性愛多少次，都很難達到生產時的撐度。

另外，生產過後的女性，也會在約6個月裏慢慢恢復到正常的狀態，雖然會較鬆弛但不足以讓伴侶注意到。

影響陰道緊實度的原因，其實就是以下這三個。

#1 興奮指數

在醫學上，當陰道開始興奮的時候就會開始膨脹，也就是所謂的「帳篷效應」。

當興奮的時候，陰道的長度與寬度也會變大，這樣才能讓男性私密處完美進入且被「包圍」。在平常時候，陰道會自動保持前後緊貼的狀態，所以在這個時候進行性行為會覺得比較緊實。

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#2 愛液分泌

根據研究，當女性性興奮時，陰道會自然分泌體液，目的就是達到潤滑效果，這樣可以減少抽插時的摩擦力。

每個女性的體液都不一樣，有些女性在一些特定的情況下難以產生體液，如：服用避孕藥、剛洗完熱水澡、前戲不足等等，都會讓陰道處於緊繃狀態。別以為這是陰道緊實度好方法，在這樣的情況下進行性行為，女性的陰道會有撕裂的痛苦，並不能好好享受性行為。

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#3 運動習慣

根據專家指出，經常運動的女性肌肉都會比較結實，而陰道內也有肌肉組織，如果沒有常運動的人會顯得比較鬆弛。

另外，如果體重突然大量減少，肌肉也會下降導致陰道變得鬆弛。如果想要陰道變得緊實，那麼可以多做「凱格爾提肛運動」，就像我們在憋尿的狀況。每天進行2次，一次約10-15分鐘，透過收縮、放鬆陰道的肌肉，讓陰道變得緊實。

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讀了之後是不是恍然大悟呢？所以，如果陰道不夠緊實千萬別以為她是個濫交的女子，僅僅是因為以上的三個因素所導致的。

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