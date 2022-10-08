德保雪粒被收地網民嘆香港製造產物漸少　8個估你唔到的本土品牌

不少位於香港的廠房，最近都傳出面臨收地或甚至結業的命運，雖然香港只是彈丸之地，卻成功創造很多「香港製造」的奇跡，以下這8個品牌有人已衝上國際舞台，但其實都是來自香港！



（資料圖片）

近日不少位於香港的廠房都面臨被收地或可能結業的命運，如80年歷史的悅和醬園位於古洞北新發展區，最快2024年要搬遷；德保雪粒市佔率不低，但在屯門藍地的廠房，計劃2025年收回作興建公屋；還有早前的志記鎅木廠及紙包盒回收廠喵坊，亦要被收地、迫遷。

網民感嘆政府的決定來得突然，令人無所適應，亦不知被迫結業的廠房何去何從，但同時也讚嘆原來香港人在寸金尺土之地也可以「能人所不能」，創造很多「香港製造」的奇跡。以下這8個品牌，你又知不知道它們也是來自香港呢？

👇點撃圖片看8個香港本地品牌👇

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【1】CASETiFY

與多個知名品牌合作的CASETiFY，其實由CEO Wes Ng在2011年於香港創立。現時CASETiFY已是世界上其中一個發展得最快的手機配件牌子，不少國際藝人、KOL都愛用。

【2】INITIAL

由設計師Eric Fong於2000年創立，當年只是元朗的一間小店，時至今日已成為本地的知名時裝品牌。售賣自家設計服飾，店舖採用復古裝修十分有記憶點。

【3】阿波羅雪糕

阿波羅80年代在香港創立，售賣不同種類的雪糕雪條，生產廠房位於葵涌。香港有超過70間分店，其中最出名是即叫即製的鮮果乳酪雪糕，大受網民歡迎。

【4】神魔之塔

由香港手機遊戲公司Madhead開發的轉珠遊戲，以世界各地的神話作靈感，不過有指其系統及介面都與日本轉珠手機遊戲Puzzle and Dragon極相似。

【5】幸福醫藥

1954年在香港由黎用冠家族註冊成立，現時總部位於柴灣。主要經營及生產感冒藥、消化藥、暈浪丸等等，包括幸福傷風感冒素、胃的素、浪途適。

【6】住好啲G.O.D.

由楊志超與劉玉德1996年在鴨脷洲工廈創辦，品牌英文名是廣東話諧音，也是「Goods Of Desire」的縮寫。2000年代初起將本土文化意念融入產品，曾獲頒貿發局優秀設計獎。

【7】淘大

淘大1928年正式於香港成立，設廠製造豉油，業務有調味醬料如蠔油、豉油、方便醬汁，以及多款微波爐急凍食品。

【8】維他

前稱香港荳品，1976年起以「維他」名義在香港推出一系列飲品，現時其檸檬茶、菊花茶、果汁、牛奶及植物奶等產品在各大零售點都有銷售。