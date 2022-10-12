ACOO出錢 你出橋！｜拍到最「盡」贏走8萬元 成為新一代YouTuber

首屆「盡拍」以比賽形式進行，公開招募由即日起至11月2日止，「盡拍」台主可以帶走8萬元現金獎之外，還可獲商業合作機會。比賽期間更有機會獲得製作經費及最新型號iPhone協助拍攝。現可於「01空間」了解詳情及報名參加，將你心中好橋化為現實！



ACOO推出「盡拍」創意育成計劃，歡迎有橋又敢試的內容創作者圍繞社會、藝術、文化、可持續發展度橋並遞交創作企劃，即有機會挑戰「盡拍」台主寶座，贏走8萬元及一次商業合作機會。

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ACOO團隊將平衡創意及可行性，揀選16隊進入初賽。成功入選16強的參賽者，立即獲得港幣1萬元製作經費。16強作品將在ACOO YouTube Channel公開發佈，突圍而出的4隊參賽者將晉身決賽，進入「創意挑戰」環節。ACOO會為4強提供港幣2萬元製作經費和每隊送出一部最新型號iPhone，並在ACOO studio內預備好頂級配置電腦，希望參賽者能排除器材上的差異，在有限條件中激發創意「盡拍」！

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星級評判及嘉賓撐場

除了獎金及合作機會，「盡拍」將設「盡拍大師班」，特別邀請「黑面女神」樊沛珈（Gi），以及歌影視多棲的趙善恆（恆仔@ToNick）擔任星級指導，分享成功心法。他們更會夥同活躍電視框與網絡世界的陳海寧（Isabella）和教得吹得又玩得的楊俊賢（鹽叔@好青年荼毒室），成為4強的影片嘉賓，增加挑戰性和可觀度。至於首屆「盡拍」的星級評判，ACOO特別邀請了李健宏（KB）和智將情侶（李星熲及王啟豪）擔任，並於明年4月的「盡拍頒獎禮」選出首屆台主。