幼稚園老師驚見同事養古曼童　疑得罪嬰靈遭報復決辭職：精神折磨

一名網民在連登討論區分享，任職幼稚園老師的她，工作一段時間後遇上疑似養古曼童的同事，更帶回學校放在檯頭，心理壓力加上連串種種怪事，眼見同事無一倖免，她最後選擇辭職及移民。



《反起跑線聯盟》

樓主表示兩隻古曼童並非一般的形象：「兩隻公仔係無咁精緻嘅B女，個頭正常比例，見到關節位。本身無人知係古曼童，因為個公仔樣唔恐怖，問個同事又死都唔認，話係普通公仔，但之後每個同事都瀨過嘢，同埋煮飯姨姨話佢講過『屋企啲大嘅唔鐘意呢兩隻細』，同認咗無分別。」

樓主提供的示意圖（網上圖片）

👉澳牛埋單港男驚覺得廿蚊決挑戰底線 員工6字回應超感動：好Warm

👉港姐梁超怡曾演無間道、他24歲已是人父！13個香港童星近況大揭秘

雖然兩隻古曼童未有對樓主及其他同事做出危險行為，最初只是夜晚OT聽到小朋友笑聲、裝滿勞作的紙箱突然在櫃頂深處跌落地等等，不過她表示多宗事件「聽落小事，日積月累真係精神折磨」，直至兩件事才令她下定決心離開。

事件1丨小朋友疑見到古曼童

學校分享會，樓主預備期間被旁邊學生指住走廊空無一人的長櫈問：「點解佢唔使聽嘅？」，不料另一小朋友亦望住長櫈問：「佢係咪唔舒服？」，甚麼也看不到的樓主只好扮鎮定回應：「係呀佢休息，你哋專心聽分享。」

《反起跑線聯盟》

事件2丨疑得罪古曼童被困班房

樓主將小朋友疑似見到古曼童的事告訴主任，主任勸該同事將兩隻公仔放入Locker，並指有人覺得不舒服。同事沒有反駁，更想向覺得不舒服的人道歉，但主任並沒有供出樓主。

直至某個星期六，所有人到樓主管理的課室開會，校長叫某個老師去拿教具時發現門被反鎖，最後要請開鎖師傅到場，之後課室更停電。其他人都有點不安，只有不信有古曼童的校長及該同事表現冷靜。最後主任告訴該同事：「你放私人物品出嚟冇問題，但前提係以學生安全為先」，便沒有學生再在校園遇到奇怪的人和事，樓主懷疑是同事私下叮囑古曼童。

《五個小孩的校長》

今個新學年是樓主及該名同事做partner教同一班，令她壓力十分大，「好驚唔知做錯啲咩得罪佢寶貝，唔使日日共事其實OK，但分配做同一班就唔係咁講。」

而且因為該同事在工作方面沒有問題，身家亦清白，「佢工作態度幾好幾做得嘢，對小朋友好有心，都好肯幫同事。我反感係佢養嘅寶貝，如果佢無養，我會想同佢做朋友嗰種」，所以被炒的機會亦很低。

有網民指現時做古曼童已經未必像以前有尊像、或是用樽裝住，「應該係有入到做古曼童嘅法料，收埋咗喺個公仔入面，係新式方法。其實古曼童又冇乜嘢嘅，前提係佢哋唔搞到自己同唔係用陰法做事，當你同事係助養兒童囉。」

* 古曼童為泰國一種嬰靈信仰，宗教非精密科學，網民言論只屬分享，與《香港01》及《開罐 Opener》立場無關。