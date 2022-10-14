姊妹們的國際市場丨Alex踢港足安永佳2.0　外籍型男起底誰最高質

《姊妹們的國際市場》請來5男5女玩speed dating，5位女參加者都是公眾人物，包括藝人、KOL、運動員，反而5位外籍男士竟有人是素人！到底他們的職業及背景又是怎樣呢？



ViuTV《姊妹們的國際市場》請來5位外籍男士，與5位港女玩speed dating配對，來一場「本地異國戀」。5位女參加者都是公眾人物，包括「Dee姐」陳海寧、「熊仔頭」FHProductionHK的嘉盈、「滑冰女神」馬曉晴Maisy、ViuTV的Mishy李昭南及Sica何洛瑤。

不過5位外籍男參加者中，只有1人是全職演員兼Model，其他人都並非公眾人物，甚至是素人，到底這5個男生有甚麼來頭呢？

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中法混血兒丨Alexandre Dujardin 杜國樑

Alexandre Dujardin 杜國樑

出生日期：1998年12月24日

職業：足球員

IG：alexdujar



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1998年出世的Alex是中法混血，中文名叫杜國樑，現時是職業足球員，效力於香港超級聯賽俱樂部港會。身高195cm的他亦有擔任模特兒，不過外型出眾的他，對住5位女生反而有少少怕醜。

Alex被看好與節目中的「港版石原里美」馬曉晴Maisy配對，除了同是俊男美女，Maisy其實是香港女子花式溜冰代表，Sporty的二人都曾在國外留學，由外到內都超襯。

珈其阿哥丨Mixson Wong 黃寶漳

Mixson Wong 黃寶漳

出生日期：1987年11月4日

職業：演員、模特兒

IG：mixsonwong



Mixson擁有1/4法國血統，拍過不少劇集及MV，如Dear Jane《2084》、容祖兒《悲觀生物學》、鄭欣宜《先哭為敬》等，2022年在ViuTV《IT狗》飾演岑珈其孖生哥哥，「似樣程度」笑翻網民。Mixson IG有不少肌肉相及靚仔相，平日打扮亦好型格，絕對是高質仔仔之一。

居港日本YouTuber丨鈴木

鈴木

年齡：27歲

職業：YouTuber

IG：lingmuk.hk



27歲的鈴木在香港經營YouTube Channel，來港3年的他廣東話已非常不錯！他亦有參加ViuTV另一節目《你是我的後援會》，展示他超愛香港的一面，鈴木更是個山系男孩，在香港山頭留低不少腳毛。

鈴木第一次見面更著上祖傳和服，非常有誠意，他與愛好日本文化的Sica（何洛瑤）進行初次約會，但瘋狂跳掣的Sica令鈴木不知所措，十分搞笑。

廚藝了得泰國男丨Kit

Kit

年齡：29歲

職業：咖啡師

IG：kankitwong



泰國人阿Kit笑容親切，現職咖啡師，第一次見面就整嘢食請5位女生試食！不過他一來到就按自己的喜好排名，為5女分配食物，一度令場面變得尷尬，似乎都係搞笑潛力股。

中牙混血Bad Boy丨Kiva

Kiva

年齡：17歲

職業：模特兒

IG：holicnhe



中牙混血兒Kiva是眾男之中年紀最細，今年只得17歲，不過任職模特兒的他絕非行小鮮肉路線，超有個性之餘更經常展現真我，鏡頭前唔小心大講Bad words又舉中指。Kiva更挑戰一班姐姐，話唔鍾意女仔太嘈，一句KO主持阿正，不少人都笑指Kiva和阿正反而最有火花！