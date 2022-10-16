調查揭22%男性曾上班時「打飛機」中產打J最多！專家：可提高士氣

疫情下為了減少傳播風險，有不少公司都會推行在家工作。近日，有英國調查推算在全英國有多達740萬人會於上班時「自慰」。調查中，有22%的英國男士承認會在上班時抽時間「自慰」。當大家以為他們這樣是在偷懶時，有專家則表示「上班自慰可以令人更加專注!」。



大叔的愛劇照

根據英國媒體LADbible報導，當地網上藥房Chemist4U曾對2000名英國人進行調查，發現有超過22%的男性曾在上班時「自慰」，女性則有7%，而有18%的人則會在上班時偷看色情內容。此外，倫敦有近16%的受訪者曾在上班時自慰，是全英國最多的城市。

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調查亦指出，一年收入介乎 35,001英鎊至 45,000英鎊，則約31萬至40萬港幣的人，最有可能於上班時自慰，而收入約25,000英鎊至35,000英鎊的人則排第二。至於年齡方面，最高可能性的是25至34歲，有27%的人承認曾於上班自慰，35至44歲則有18%，45至54歲為15%。

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這樣聽落可能大家都會認為這些人都在偷懶，用公司時間做私人事，但其實於上班時自慰可以加強個人的工作效率!Nottingham Trent University心理學講師Mark Sergeant表示自慰的確能夠讓人更加專注和提高工作效率。另一位心理學家 Dr Cliff Arnall 更表示他認為公司都應該推行「自慰政策」，因這不但能提高公司士氣，更且「能帶來更多專注、更少攻擊性、更高的生產力和更多的微笑」。

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Arnall亦補充，當大家覺得無聊和想稍微脫離現實的時候，來一個「自慰」的小息可以令其工作時更加專注，但他亦提醒政策一定要有限制，例如禁止僱員對同事有任何性幻想，來避免有任何性騷擾的行為出現。

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