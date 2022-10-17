OnlyFans網紅挑戰新加坡禁忌拍鹹片「半年內激賺破百萬」下場曝光

在網絡發達的年代，只要你足夠放得開，就能賺到別人賺不了的錢，但僅限於法度之內，觸碰法度可是要負上刑事責任的呢！



最近一名華人男網紅就因為「出賣色相」而遭警察發出禁令，但他不僅無視禁令，並且還繼續在OnlyFans發佈猥褻內容。而這名華裔男網紅就是來自新加坡的Titus Low。據了解，他除了涉嫌在去年4月到10月期間，於OnlyFans帳號上載35張猥褻照以及34段猥褻視頻外，同時還妨礙公務違反警方禁令。而面臨這5項控告，Titus Low只承認了其中兩項控告，最後被判3個星期的監禁以及罰款9800馬幣（約1萬6000港幣）。

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令人震驚的是，據悉在短短6個月內，Titus Low就成功靠OnlyFans賺下近114萬馬幣（約190萬港幣），讓網友們高呼：「難怪那麼多網紅往OnlyFans的路奔去。」而Titus Low之所以被開檔調查是因為去年9月4日，有人向警察局舉報表示發現12歲侄女的手機中有他的自慰短片，緊接著警方就開始追查此案。後來Titus Low在被下令不得使用帳號後，晚上他便對OnlyFans官方聲稱自己的帳號被駭入，要求更換密碼且重新登入繼續上傳猥褻內容。

對此，有人認為Titus Low所受的刑法和他的收入對比算是值得了。不過Titus Low雖然成功賺了一大桶金，可最後卻因觸碰法度而需付出代價，這樣真的值得嗎？是說，在這科技走前端的時代，想要完全控制社交網站的用戶群體根本就不太可能，所以也只能靠大家自己衡量什麼年齡該看什麼東西了。

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