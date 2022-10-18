中大換校徽簡化版惹熱議　紫色鳳激似山雞？網民惡搞神鳥鳳凰贈興

2023年是中文大學創校60周年，校方宣布更新校徽，但新設計除了捨棄金色紫色各一半的設計，更推出了簡化版本，被形容是「不倫不類」。網民指紫色鳳似山雞和斑鳩，更將周星馳「神鳥鳳凰」啄米圖P上校徽。



中文大學原有校徽（夏嘉朗 攝）

中大校徽由本身金色紫色各一半，變成金色底加紫色鳳的設計，同時新增簡化版校徽。簡化版省去「博文約禮」四字校訓的絲帶，將用於電子宣傳刊物、社交平台等地方；正式場合如畢業證書、學校建築Logo等就會用回本來的校徽。

（中文大學官網截圖）

👉連登仔嘆中文輸入法暴露年紀 識倉頡已是老餅 00後咁打字超震驚

👉網民選陪審團憂英文似小學雞 90後前陪審員揭魔鬼細節：好難豁免

今次是中大第4度更新校徽，對上一次更新是2008年，不過先前幾次其實都未有太大不同，唯一是1967年出過兩個版本，其中一個有兩條龍圍繞校徽。新設計是為了凸顯鳳的形態，不過網民就不太認同此理念，反而認為鳳的顏色統一後更似「山雞」，甚至是「咕咕咕」叫的斑鳩，更有人將周星馳《唐伯虎點秋香》中的「神鳥鳳凰」啄米圖P上校徽。

網民表示：「簡化版logo直接寫中大同CU咪算，搞咁多嘢」、「成隻紫色之後當咗左邊係嘴之後回不去，本來隻雞個頭係向右，而家變咗向左咁」、「老實講真係壞潮流，新派大學就話簡約啫，幾百年歷史嘅簡約做乜」。你又有甚麼看法呢？留言說說吧！