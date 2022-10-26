MIRROR籃神卡兩日換罄　M記回應鏡粉派嬲　10倍價錢轉售有價有市

《季前賽》開播麥當勞推出巨無霸餐，送MIRROR、ERROR「籃神卡」，兩日內已被換罄。一卡難求的情況下，$73二人餐送的兩張閃卡，網上竟賣到$380，不過即使換到小卡都不是人人開心，因為抽中自己的本命都不容易...



ViuTV新劇《季前賽》開播，集合部份MIRROR及ERROR成員主演，加上又是MIRROR演唱會意外休團後正式復出的劇集，大量「鏡粉」、「錯粉」瞓身支持，麥當勞推出的巨無霸餐送「籃神卡」更是在兩日內搶購一空。

麥當勞未有加印消息，App主頁則宣佈第一周「籃神卡」及姜濤Ian的「籃神閃卡」已換罄。有粉絲在社交平台問「會唔會補貨」，麥當勞也只回覆「所有籃神卡同閃卡都係數量有限，換完即止」，獲粉絲派嬲嬲回應。

第一周「籃神卡」有姜濤、Stanley及肥仔，不過即使換到都不是人人開心，有網民在FB大呼：「甚麼叫絕望，抬起眼望望」，原來三連抽都是抽中肥仔！亦有ERROR粉絲在「錯粉」群組表示抽中了3張姜濤、兩張Stanley，直言「我都想要肥仔……」。

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有網民在FB大呼：「甚麼叫絕望，抬起眼望望」，原來三連抽都是抽中肥仔（Ying Choy @FB）

除了與網友交換小卡，不少粉絲或者都有意「簡單粗暴直接」地用錢買卡，不過原來售價都不便宜。《開罐》記者在二手拍賣平台Carousell搜尋時，發現姜濤Ian二人的「籃神閃卡」市價約是$250至$300一套，更有人賣到$380。以可換領「籃神閃卡」的$73二人餐計算，價格超過一個餐的十倍，十分誇張。