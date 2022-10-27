AV業界第一支被強制下架作品出現！片酬$267茄喱啡男優縮沙累全家

日本AV新法實施後，除了作品在拍攝後4個月不能公開，演員也可以在1年内要求作品下架。日前AV業界就掀起巨浪，正是因為第一次有人動用了「下架權」，令作品發售刹車。而動用這個權利的竟不是甚麽被騙入行的女優，而是……



（Twitter：@Saika_Kawakita）

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早前成人影片串流平台「R18.com」宣佈將會關閉，在10月24日亦已停止銷售商品，被視為AV新法下的第一犧牲者。但AV業界日前就傳出令人震驚的消息；有人行使「下架權」！AV新法容許演員在作品公開1年内可以無條件解約，並要求將影片下架，解約後亦無須作補償。

有AV業内人士25日晚上就在Twitter上講到，他聽同業人說有人行使了「下架權」，一開始還以為是某位女優，誰知動用這個權利的竟然是一位男優，而且還是一位比汁男優更邊緣的「茄喱啡」男優！

該AV業内人士分享到，該「茄喱啡」男優是以自己將要結婚為由要求將作品下架，震驚網民。女優稻森美優和天使萌亦關注事件，表示明明「茄喱啡」男優的鏡頭不多，甚至不會怎麽入鏡，但因為AV新法賦予的權利，作品不能發售；主角男女優、監督的努力和資金通通白費。稻森提到，新法適用於會碰到性器官或有份進行行為的男優，而「茄喱啡」男優能否同樣行使權利是未定之數，相信有關人士正就作品進行審議。

（《全裸監督》劇照）

早在今年始AV新法通過前，已有不少網民擔心若每位參與作品的人都有能力令作品下架，而且無需任何賠償、由片商負擔所有支出，那將會對業界造成極大打擊。誰知在法例實施僅僅數月後，網民們擔心的事就已經發生。

雖然有部分網民表示「茄喱啡」男優背後可能有很多苦惱，而且曾出演AV對未來他來説可能也會是人生污點，他動用「下架權」是天經地義的。批評網民和業界對兩性不平等。不過絕大部分網民認為，AV新法本是希望保障不會有無辜女性和男性被逼拍片不能脫身，但若被這樣惡用實在不能接受。

有網民提出陰謀論，質疑這次事件有人在背後操控（Twitter截圖）

有網民亦問到若將「茄喱啡」男優的片段全部剪走或打格是否就可以照舊出售。認為該男優明明「與背景無異」以結婚為由要求下架的行為很自私，亦展現他做事沒有經考慮，「簡直終極渣男，笑都笑唔出……」甚至有網民提出陰謀論，指男優拍攝當時便有意搞破壞；質疑這次事件有人在背後操控。

台灣成人影片及情趣研究者「一劍浣春秋」亦就事件撰文，斥男優本人只是「茄喱啡」，片酬也應該只有5,000円左右（約港幣267元）他當然沒所謂，但「把大家辛辛苦苦拍好的影片直接丟到資源回收桶」，只能用「大逆不道」形容了……

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