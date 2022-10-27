日本經濟差AV女優靠海外賣淫維生　大賺300萬過半數客竟是中國人!

最近警方進行掃黃行動時，拘捕了一名來港賣淫的日本AV女優，她日前被定罪違反逗留條件，需判監2個月，引起網民熱烈討論。有日本媒體亦關注事件，揭示近年有不少女優或風俗女都會選擇到海外賺錢，甚至有女生需要一日内與10多人發生性行為。



警方10月17日在油尖區進行掃黃行動時拘捕一名來港賣淫的日本AV女優（警方圖片）

警方10月17日在油尖區進行掃黃行動，派出臥底警員假扮嫖客，行動中拘捕一名來港賣淫的日本AV女優。前日（25日）藝名愛澤乃亞的27歲日籍被告中島優美，在九龍城裁判法院承認違反逗留條件罪，被判監2個月。日媒《デイリー新潮》報導事件時講到，日本人到海外賣春的情況只會越來越多。

風俗

以前，如果講到風俗女出外賺錢，一般是由大城市到市外公幹。但近年到海外賺錢的女生不在少數。20年前海外客人只有杜拜石油王一個選擇，現今已有數之不盡的目的地和中介，透過LINE等社交媒體招攬客人。其中一個原因是疫情令拍攝工作減少，且日本經濟不明朗，女優便唯有靠到海外賺外快維持生計。

目前最多日本女性前往賣春賺錢的海外地區是美國紐約、華盛頓、拉斯維加斯和洛杉磯，加拿大的多倫多和溫哥華，以及西班牙的伊維薩島等等。 因為各個地區的法律和假期都不一樣，所以出發時間、制度和逗留時間也會有分別。不過，所有國家都有一個共同點——客人過半數都是中國人。而且據説這些中國客人大部分都說自己是靠大麻賺錢。

👉2022年上半年最受歡迎AV女優Top20 三上悠亞跌出十強、第一是她!

這次在港被捕的愛澤乃亞是三四線女優，是所謂的「企劃女優」；在作品中作為數位女優之一出演。據報她的客人支付了6,000至7,000元，即是約11萬至13萬日圓，即使扣了中介費也有約7萬日圓收益。但《デイリー新潮》筆者一年前訪問的一位「單體女優」恭子在日本不但排名、片酬都比愛澤乃亞高，算是頂級的存在。她在2021年上半年曾到美國西雅圖買春賺錢，但每50分鐘的酬金只有1萬7000日圓左右；與愛澤乃亞有明顯差距。

恭子當時以10日契約遠赴西雅圖，每天需要無套與10多人發生關係。因為行程太辛苦，她最終一個星期後便哭著說要回日本。最終她酬金連貼士賺到300萬日圓，不過因為能帶出境美國和入境日本的金額有限，她最終只帶走了90萬日圓，其餘由地下方式轉到她的手上。

日媒《NEWSポストセブン》訪問一位風俗店店主時，他表示海外富豪客戶越來越多，上週單是亞洲圈的銷售額已經大升約100萬円。曾經有中國内地客人3人組要求他們帶10個女人過去，一天晚上就花了大約60萬円。亦有香港商人買了8小時套餐，豪花18萬円，更帶女性到超高級酒店與她翻雲覆雨。

恭子雖然是受到疫情影響才到海外賣身，但即使疫情疫情放緩，因為AV新法實施令工作激減，相信還會有更多女優為了賺錢到海外賣春……

👉港人必搶？5蚊做業主平過DAISO 近火車站日本萬呎古宅只售100円!

同場加映：AV業界第一支被強制下架作品出現！片酬$267茄喱啡男優縮沙累全家

日本AV新法實施後，除了作品在拍攝後4個月不能公開，演員也可以在1年内要求作品下架。日前AV業界就掀起巨浪，正是因為第一次有人動用了「下架權」，令作品發售刹車。而動用這個權利的竟不是甚麽被騙入行的女優，而是……👉👉AV業界第一支被強制下架作品出現！片酬$267茄喱啡男優縮沙累全家