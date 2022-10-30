萬聖節｜新有菜、三上悠亞應節造型鬼馬出擊　19個AV女優COSPLAY!

【萬聖節/ Cosplay/ AV女優】萬聖節又到，老司機們最期待的環節又來啦！除了有經典小惡魔、女僕裝之外，各位AV女優都盛裝打扮陪大家過節。就算沒有節目，都有一班美女與你相伴！



（Twitter：@asukakiraran）

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一年一度的AV女優變裝盛會來臨，明日花綺羅日前在街頭Cosplay《One Piece 海賊王》的女角妮可·羅賓（ニコ・ロビン）在網上瘋傳。雖然沒有露肉也一樣引死人，甚至有狂粉大叫：「用花花果實幫我手淫啊~」。

除了逐漸走上喜劇路線的深田詠美和今年電擊移籍Moodyz改名的新有菜之外，有不少AV女優都有盛裝打扮，形象百變貓仔、兔仔、熊仔都有，仲有曳曳修女𠻹！

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日本AV新法實施後，除了作品在拍攝後4個月不能公開，演員也可以在1年内要求作品下架。日前AV業界就掀起巨浪，正是因為第一次有人動用了「下架權」，令作品發售刹車。而動用這個權利的竟不是甚麽被騙入行的女優，而是……👉👉AV業界第一支被強制下架作品出現！片酬$267茄喱啡男優縮沙累全家