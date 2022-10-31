梨泰院人踩人丨男星親述逃生經過　傷者眼前離世：整條街一人生還

梨泰院發生嚴重人踩人意外，最少154人死亡，韓國男星尹洪彬當時亦在事發現場，他憶述死裡逃生的經過，亦為未上到救護車的傷者急救。為對方進行20分鐘心肺復甦後，結果竟不如想像中順利...



南韓梨泰院發生嚴重人踩人意外（資料圖片）

南韓首爾10月29日發生嚴重意外，梨泰院一帶舉行萬聖節活動，疫情下久違3年大型聚集解封，大規模人潮湧入慶祝，卻發生奪命人踩人意外，目前為止最少154人死亡，是繼世越號海難後當地最嚴重的大型事故。總統尹錫悅在事發後亦到出事的斜路視察。

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綜合韓媒報導，曾在韓劇《火花裡》飾演男主角柳鎮童年的男星尹洪彬（音譯，윤홍빈）當時身處梨泰院，他在社交平台分享目擊經過，「大街簡直可以用混沌形容，我和女朋友在街上被人推來推去，數十次不停叫著『危險』。我們差點被推倒，旁邊也有女生跌倒後試圖站起來，但其他人看不到有人跌倒在地。我們好不容易才扶起她們，一同合力離開。」

尹洪彬（윤홍빈）（Naver圖片）

因一早約了朋友在相熟的酒吧等，尹洪彬離開大街並與朋友在酒吧逗留1個小時左右後，他為了吸煙而出門口，結果見到失去意識的人們被抬走，令他驚覺可能發生了人踩人意外，「越來越多人被抬走，連救護車也不夠載，所以有些人要在小巷接受急救。當時警察及救護員人力不足，我也立即去幫忙做心肺復甦（CPR）。」

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尹洪彬為其中一名傷者做了近20分鐘的CPR，女友也在旁呼喊，希望傷者可以恢復意識。他憶述當時小巷有幾十人：「大家都在不停叫傷者『拜託張開眼睛』，但在我幫忙的那條街上只有1人醒了過來，而我努力搶救的那位傷者最終也救不活。」

尹洪彬身處的小巷有幾十名傷者，但經搶救後只有1人回復意識（資料圖片）

尹洪彬認為事件其實可以避免：「當晚在人踩人之前已有不少預兆，事前新聞也有報導預計會有很多人聚集，但警察只在大路邊防備，結果意外的那條街根本沒有實施人流管制。知道很多警察及公務員非常辛苦，但部署不當阻止不了意外也是事實。」