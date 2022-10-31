萬聖節2022｜日本39個爆笑地味COSPLAY　18禁版《天竺鼠車車》

每年萬聖節，除了會有人打扮成喜歡的遊戲角色，或者那年流行的動漫角色之外，日本亦有「地味萬聖節」活動。參加者以低成本變身日常生活中的事物，讓原本毫不起眼的小事變成一日主角！



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説到日本萬聖節的重頭戲就必須要講到「樸素Halloween角色扮演大會」（地味ハロウィン），參加者會打扮成日常生活中不起眼的人事物，今年的活動在10月30日舉行，有不少人打扮到場，亦有部分人在網上投稿，爆笑又貼地！去年有不少人都打扮成與疫情有關的事物，不知今年的Cosplay又是如何呢？

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【萬聖節/ Cosplay/ AV女優】萬聖節又到，老司機們最期待的環節又來啦！除了有經典小惡魔、女僕裝之外，各位AV女優都盛裝打扮陪大家過節。就算沒有節目，都有一班美女與你相伴！一年一度的AV女優變裝盛會來臨，明日花綺羅日前在街頭Cosplay《One Piece 海賊王》的女角妮可·羅賓（ニコ・ロビン）在網上瘋傳。雖然沒有露肉也一樣引死人，甚至有狂粉大叫：「用花花果實幫我手淫啊~」。

除了逐漸走上喜劇路線的深田詠美和今年電擊移籍Moodyz改名的新有菜之外，有不少AV女優都有盛裝打扮，形象百變貓仔、兔仔、熊仔都有，仲有曳曳修女𠻹！

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