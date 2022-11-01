Anson Lo神似美女人妻、姜濤上榜　盤點8位撞樣AV女優/男優的明星

人有相似，物有相同。大家有沒有試過與那位明星撞樣呢？早前有人發現男團MIRROR的成員姜濤與日本的一位AV女優撞樣，引起網民熱論。這次又有網民就發現一位神似Anson Lo的女優！



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早前有網民發現MIRROR成員姜濤與AV女優中尾芽衣子撞樣，引起熱烈討論。而一位在10月31日剛發新片飾演美女人妻的AV女優就被眼尖網民發現神似教主Anson Lo！其實有不少明星都曾被指出與AV演員撞樣，《開罐》Opener這次就為大家集合了其中8位，一起來看看吧！

👇👇👇即睇8位與AV女優撞樣的明星👇👇👇

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其實香港不少藝人都跟卡通或外國電影角色撞樣，除了炎明熹撞樣《魷魚遊戲》巨型娃娃和大家相識的鄧梓峰激似巴斯光年外，大家還數到哪些明星跟卡通人物撞樣嗎?👉炎明熹神似《魷魚遊戲》巨型娃娃 11對藝人與影視角色超時空撞樣

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同場加映：日本經濟差AV女優靠海外賣淫維生 大賺XXX萬過半數客竟是中國人!

最近警方進行掃黃行動時，拘捕了一名來港賣淫的日本AV女優，她日前被定罪違反逗留條件，需判監2個月，引起網民熱烈討論。有日本媒體亦關注事件，揭示近年有不少女優或風俗女都會選擇到海外賺錢，甚至有女生需要一日内與10多人發生性行為。👉👉日本經濟差AV女優靠海外賣淫維生 大賺XXX萬過半數客竟是中國人!