尼格風球丨天文台中午發8號波唔算遲？氣象迷理性分析3大論點力撐

熱帶氣旋尼格吹襲香港，天文台宣布懸掛八號風球，並預計尼格會狂香港以南約150公里範圍內掠過，風勢亦會逐漸增強。不少人都因要在風雨下返半日工而感到不滿，但氣象迷認為尼格表現「不似預期」，今次天文台的判斷未至於要被狂鬧。



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天文台宣布今天（11月2日）下午1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，尼格今晚非常接近珠江口，並於香港以南約150公里範圍內掠過。風勢由偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

今早天文台未有立即懸掛八號風球，但所有學校都在三號波之下停課，只是一眾打工仔返工非常狼狽，令不少人忍不住到天文台社交平台投訴。然而一班氣象迷「理性討論」後，雖然認同打工仔或成最大受害者，但有人列舉以下3大數據，認為天文台決定未至於要被狂鬧。

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【1】中國氣象局今日（2日）清晨6點曾發文，當中罕有提到「香港沿海」字眼，並指將會有9-10級大風，陣風可達11-12級，珠江口東側沿海更可能有100-120毫米的大暴雨。雖然天氣的確會變得惡劣，但實際情況又未差得可以改發八號風球。

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【2】根據天文台數據，各區平均風速都未達8級烈風程度（即63公里/小時或以上），只有較當風的地方如橫瀾島、青洲及大老山等曾達6至7級強風（41至62里/小時或以上）。

【3】國際組織歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）指尼格正面吹襲甚至登陸香港的機率增至52%，而現時熱帶氣旋的確與珠江口十分接近。