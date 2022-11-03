陳茂波峰會演講除罩核酸陽性免紅碼惹爭議　7個秘聞曾被美軍助養

財政司司長陳茂波出訪中東期間確診，5日後快測結果呈陰性，但衞生署在港為他做核酸檢測時，只說是不具傳染性的康復個案。陳茂波返港第二日就除罩演講，及後衞生署承認他結果為陽性，而被指有隱瞞之嫌。



陳茂波10月27日在沙特阿拉伯確診，5日後其辦公室已表示陳茂波快測結果陰性並返港。11月1日機場核酸測試時，衞生署評估後認為陳茂波屬於「康復個案」，不具傳染性、無須隔離。

第二日陳茂波即出席國際金融領袖投資峰會作主題演講，他雖然未有參與宴會，但就除罩發表講話。衞生署回覆傳媒查詢陳茂波的檢測結果，承認他結果為陽性，但因CT值屬「康復個案」範圍內故不受紅碼限制。

事件一出網民批評此舉有如周圍播毒，又指政府平時一直尋找社區患者及密切接觸者隔離，但面對仍是檢測陽性的陳茂波則任他「周圍走」。其實陳茂波一直以來都有不少「花生價格高漲」的事件，這7件事你又聽過嗎？

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【1】曾受美軍助養

陳茂波自幼家貧，6歲時透過國際培幼會獲美軍中尉Bruce Brown助養兩年。2010年他成功尋獲Bruce，並和家人一同飛往華盛頓探望，之後兩家人仍分別在2013、2015及2017年見面。陳茂波自2010年起亦透過培幼會助養了5名兒童。

【2】百貨公司體驗搭Lift

陳茂波受訪時亦透露過兒時住七層大廈，因沒搭過升降機便與朋友到已結業百貨「大大公司」體驗，結果被保安睇死「冇幫襯搞搞震」，並拉他們出大堂罰企示眾。

【3】因一事「背叛」恩人

1973年陳茂波考上中大會計但不夠錢讀，幸好獲李國寶父親李福樹替他出學費及進修費，無須償還，但要他每年暑假回會計師樓打工報恩。他畢業後本獲李福樹及另一間會計師樓聘用，但為了養家，最終以更吸引的月薪而留在中大做助教。

陳茂波童年照（國際培幼會）

【4】不停賺錢全為媽媽、妹妹

陳茂波之後因為了賺更多錢而不停轉工，如做過稅局助理評稅主任、中學及大專講師等，其實是為了讓媽媽及妹妹過更好生活，然而兩位至親分別因腦癌及地中海貧血輸血感染而去世。

【5】曾捲入經營劏房風波

任財政司司長後曾捲入經營劏房、新界東北囤地風波，因相關業務的公司及業務多為妻子或家族所擁有，曾被公眾質疑事事「BMW，blame my wife」（歸咎我妻）。

【6】「比白還要白」

2012年陳茂波同年在報章撰文，強調公職人員「除了事實上（reality）要沒有利益衝突外，還要顧及在公眾觀感（perception）上盡可能也不會惹起利益衝突的懷疑。所以，我一直警惕自己要『比白還要白』。」

【7】陽性陰性分不清

陳茂波出訪中東期間確診，5日後其辦公室已表示快測結果陰性，但在香港機場核酸測試時衞生署只表示他屬於「康復個案」，不具傳染性、無須隔離。第二日陳茂波除罩演講，傳媒查詢衞生署時竟獲回覆他結果為陽性，但因CT值低而不需受紅碼限制。