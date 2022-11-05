20歲港男欲追中年朋友個女　但怕無朋友做！網民：世伯擺明俾機會

感情這回事說來就來，一剎間怦然心動的感覺也令人嚮往。一位20多歲的港男最近在山系活動時認識了很多前輩，每一位都40幾至50幾歲，其中有位前輩帶同自己的女兒一起來參加活動，樓主與她相談甚歡，更有想追求對方的想法，但就怕會有後果產生，於是發帖問網民意見。



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相信不少人都認同情侶之間有共同興趣的話，感情可以走得更遠更長久。發帖的樓主表示自己因山系興趣而認識了很多前輩，每位都是40幾至50幾歲的前輩，而自己年齡只得20中。

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《美女郊遊遊》劇照

他指在某次的活動期間，有一位前輩帶了自己的女兒一起出來玩，對方年齡約20頭，因為年齡相近的緣故，對方主動向樓主攀談，大家也交換了電話，最近幾個月也傾得很埋。樓主似乎有心動的感覺，更有追求對方的想法，不過因為對方是前輩的女兒所以感到卻步，更擔心追求她後會惹來失去一個前輩朋友的下場。

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網民的反應正正與樓主觀點相反，笑指「樓主你太年輕了」，認為對方帶同女兒一同到場，本來就有介紹的想法，直言就算世伯沒有意圖，也至少不抗拒樓主，覺得放心才會帶女兒出席活動，「你當啲阿叔傻嘅咩，擺明特登帶出嚟，你自己諗下啦，祝你好運」、「幾好呀做生不如做熟」、「帶得黎，都應該覺得樓主幾好仔。興趣又一樣，已贏」。

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不過也有網民建議「喺度食唔好喺度屙，真愛就無辦法啦」，如果玩玩下的就乾脆不要開始，但想認真交往的話就直接去馬。

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