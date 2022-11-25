哈利波特｜性感俄國妹化身「暗黑版妙麗」寬衣解放巫師袍內好風光
撰文：Goody25
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提及創造了讓人無比嚮往魔法世界小說與電影系列的《哈利波特》（Harry Potter）肯定都對其中三位主角不陌生，像是其中集美貌與智慧於一身的「妙麗」（Hermione Granger）更是非常受歡迎的角色之一。而飾演「妙麗」的愛瑪屈臣（Emma Watson）也因此爆紅，之前甚至還被評選為世界最美臉蛋~
而日前，一名在Instagram上坐擁51萬粉絲的俄羅斯著名角色扮演玩家（Coser）Kalinka Fox就以超高的相似度神還原了電影《哈利波特》中「妙麗」的角色，無論是精緻的面容或神態都與愛瑪屈臣極為相似，加上精心佈置的場景於服裝設計，相信連劇中「妙麗」的老公「榮恩」來了都會分不清楚吧。
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在這一系列扮演「妙麗」的照片中，Kalinka Fox不僅被網友譽為甚至比愛瑪屈臣的「妙麗」版本更極富書卷氣息，其中她脫去了葛來分多學院袍大秀身材的照片也讓人十分驚豔，像是聖誕版、脫袍版、更衣室版等都讓這鼎鼎大名的霍格華茲魔法學校學霸搖身一變成為了暗黑女神版「妙麗」。不知道看完這系列的照片後大家又覺得Kalinka Fox的cosplay有沒有成功還原經典甚至超越經典呢？
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