正義迴廊票房近千萬　翁子光長文感激K先生　入場前必知10大賣點

《正義迴廊》上映兩周票房逼近1,000萬，監製翁子光長文爆多得「K先生」仗義借出最後100萬才成功開戲，引來大家猜測是大力支持港產片的古天樂，還是曾合作《踏血尋梅》的郭富城。入場支持前，先看看電影的10大賣點！



《正義迴廊》

《正義迴廊》票房越戰越勇，由上映首日20萬左右，到現時上映兩周票房逼近1,000萬，不少網友看完都大讚故事是改編真人真事，卻拍得充滿驚喜，一眾角色合作無間，更直言「如果金像獎有最佳合作獎，應該要頒畀《正義迴廊》」。

監製翁子光長文自爆今次拍《正義迴廊》本身差點不夠錢開拍，找人投資得到的回應是「大佬你個主角殺自己父母，點可能過到審？」、「你當年拍《踏血尋梅》都係攞三幾個獎啫，咪又係蝕錢」，結果翁子光用上買樓資本兼「一世人都未花過再多的錢」投資，他亦多謝有份投資的美亞、電影基金資助、兩位匿名白武士以及爽快借出最後100萬的K先生。

《正義迴廊》預告截圖

翁子光形容K先生對自己「一直錯愛」，他決定投資時只淡淡說了兩句：「聽日過數」和「不用多謝我也不用提我，努力為香港拍一部好戲」。不少人都猜測K先生是大力支持港產片的古（Koo）天樂，但更多人指出今次天下一並無參與，並指更有可能是曾與翁子光合作《踏血尋梅》的郭（Kwok）富城。

《正義迴廊》本周即將面對其他大片上映，夾擊下網民都希望可保持現時場次數量，入場前先了解電影的10個賣點吧！

👇點撃圖片看《正義迴廊》10大賣點👇

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以下可能含劇透

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【1】《正義迴廊》有幾幕將舞台劇Setting融入電影，蘇玉華及林海峰飾演的大律師辯護時，場景不是法庭而是大排檔，兩名被告楊偉倫、麥沛東坐在中間，陪審團亦在後方觀察。

【2】《正義迴廊》演員大部分都是劇場出身，包括楊偉倫阿卵（飾演第一被告張顯宗）、麥沛東麥東（飾演第二被告唐文奇）、蘇玉華、蝦頭（飾演唐文奇家姐）、朱栢謙（飾演張顯宗哥哥）等，幕幕都是演技大爆發。

【3】《正義迴廊》男主角楊偉倫，角色影射大角咀弒親案首被告周凱亮，周凱亮視希特拉為偶像，戲中亦有阿卵FF自己是希特拉的情節，著上軍服時更會大講德文。

【4】《正義迴廊》巧妙用燈光配合角色設定，如莊韻澄（飾演張顯宗表姐）上庭作證時，她是虔誠基督徒，光影令人聯想到教徒於教堂告解。

【5】《正義迴廊》飾演唐文奇家姐的蝦頭，上庭時的一場喊戲十分慘情，她為弟弟感到可憐及痛心的畫面堪稱全戲「紙巾位」，即使法庭講求真相仍不禁令陪審團動搖。

【6】《正義迴廊》辯方大律師林海峰及蘇玉華，分別為首次被告打官司，但兩人為被告辯護的原則及堅持不同，明明應該是同一陣線，最後反而有對立的感覺。

【7】《正義迴廊》9名陪審員各有不同背景，如強調「和理非」的中年女人、賺錢至上的粗漢、貪靚港女、哲學系畢業生等，9把聲音十足社會縮影，其中退休老師葉蘊儀及硬朗的奇案迷鍾雪瑩有最大發揮。

【8】《正義迴廊》柯驛誼（盤菜盈子）飾演的記者被上司要求採訪兇手張顯宗，更疑似是為八卦雜誌「攞料」，代表真實審訊時的媒體報道手法。

【9】《正義迴廊》飾演警察的邵仲衡及王雍泰（龍志權），雖然是協助搜證的角色，但絕對不可以忽視，逮捕及扣查時的不恰當舉動和錯誤決定，頗有影射社會時事的意味。

【10】麥沛東飾演的唐文奇，影射大角咀弒親案次被告謝臻麒，網上關於謝臻麒的資訊不多，基本上只得一條數分鐘的採訪短片，麥沛東卻將角色演活，協助好友殺人以外還有另一面。